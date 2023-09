Jornada fructífera de medallas para Formosa en los Juegos Nacionales Evita

En el tercer día de competencia de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata, Formosa pisó fuerte en diferentes escenarios deportivos y sumó más medallas para la provincia.

Cabe recordar que el jueves, logró 13 preseas (ocho oro, tres plata y dos bronce) para hacer un total de 23, que lleva la Delegación Formoseña, compitiendo con los mejores del país.

El podio del jueves fue:

-Ángel Peña (Clorinda) – Oro

Atletismo Discapacidad – PC “Bala” – Sub 18

-Ailen Villamayor – Oro

Atletismo Discapacidad – Motor 80 mts – Sub 16

-Luz Barrios (Pirané)- Oro

Atletismo Discapacidad – Motor “Bala” – Sub 18

-Renzo Aguilar (Formosa)- Oro

Atletismo Discapacidad- Ciego y Disminuido Visual –Carrera 150 mts- Sub 16

-Máximo Fruhwald (Formosa)- Oro

Natación 25 mts. Libre

-Mario Cano Aranda (Laishí)- Oro

Atletismo Discapacidad- Motor “Bala” – Sub 18

-Macarena Díaz (Belgrano)- OroAtletismo Discapacidad- PC -150 mts – Sub 16

-Pablo Acosta (Pirané)- Oro

Atletismo Discapacidad- Motor -150 mts – Sub 16

-Milena Sanchez (El Colorado)- Plata

Tiro con Arco Adaptado – 10 mts – Categoría Nei

-Matías Domínguez Vivanco – Plata

“Optmist” Masculino – Categoría Nei

-Lautaro Figueredo – Plata

Atletismo Discapacidad- Intelectual- 150 Mts. Sub 16

– Ramón Villalba (El Colorado)- Bronce

Tiro con Arco Adaptado – 10 mts – Categoría Nei

– Adrian Paliza – Bronce

Atletismo Convencional – “Marcha” 4000 mts. Sub 17

El Acuatlón hizo su debut en los Evita

En el EMDER, Natatorio Municipal de la ciudad de Mar del Plata, se realizó una de las pruebas más esperadas de los Juegos Nacionales Evita.

Participaron 43 chicos, categorías femenina-masculina Sub 14 y Formosa tuvo activa participación con Isabella Pozo (14 años), Emma Mercado Kelly (13 años), Valdir Fernández (13 años) y Valentino De Los Santos (13 años). Una prueba corta pero desgastante, iniciando con Natación (100 metros) y Pedestrismo (1000 metros).

A las 12 del mediodía, empezó la prueba femenina (dividida en tres series), donde Isabella Pozo fue llamada en la primera, andarivel 1 y a la orden de largada, inició su sueño de estar en un nuevo juego. Gritos, lágrimas, emociones, adrenalina, se fundían en un abrazo para que se cumpla lo planificado. Isabella llegó 4° en la serie y entre el cansancio, volver a la calma y conocer los tiempos, se la observaba con gestos de entrega total.

Posteriormente, llegó el turno de Emma Mercado Kelly, que hacía su debut en los Juegos Nacionales, se la observaba tranquila, concentrada y a la orden de largada, dio todo y la entrega fue total, una experiencia que servirá para próximos eventos.

Los varones Sub 14 esperaban su turno y Valdir Fernández fue el primero en comenzar la serie de 3.

El inicio fue fuerte, un nado de crawl rápido, sabiendo que cada segundo cuenta. La transición fue ágil, sin demora pero había que soportar el “golpe” de temperatura, entre la pileta climatizada y salir del predio para el pedestrismo. Para muchos fue complicado y se notó en los últimos 300 metros para llegar a la línea de meta.

En la siguiente serie, Valentino De Los Santos tuvo su prueba y para lo que fue la competencia, se midió con los mejores, se mantuvo en lote de los primeros, pero después el cansancio se hizo sentir.

La clasificación final por tiempos es los siguiente:

Isabella Pozo (7° Posición), Emma Mercado Kelly (11° Posición), Valdir Fernández (12° Posición) y Valentino De Los Santos (24° Posición).

En tanto que el viernes 29, a las 12.00 horas, será el turno de la Posta en Acuatlón y a las 14, hará su estreno en los Juegos Nacionales Evita, el Triatlón.

Una “novedad” que fue “sorpresa”

En el Tiro Federal de la ciudad de Mar del Plata, se desarrolló la práctica del Tiro con Arco, una novedad para Formosa, ya que es la primera vez que compite en la disciplina. El equipo de El Colorado se subió al podio y fueron ovacionados por los presentes.

Ramón Villalba (17 años-Categoría Nei) obtuvo medalla de bronce, venciendo a Chaco.

Por otro lado, Milena Sánchez (13 años-Categoría Nei), compitió la final ante Francisco Díaz, que por diferencia de dos flechas, el sanjuanino sumó para quedarse con la victoria por 6-2.

La oriunda de El Colorado se quedó con la Medalla de Plata, pero en el camino venció a Santa Fé y San Juan (Milagros Rodríguez).