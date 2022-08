José De Mendiguren estimó que en septiembre comenzará a mejorar el nivel de reservas

Compartir

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que la inflación y «la sangría de dólares» para el pago de insumos son los dos problemas más importantes a resolver, y se mostró optimista en que «a partir de septiembre próximo» mejorará el nivel de reservas.

«La inflación es uno de los temas más preocupantes, lo tenemos muy claro. También la sangría de dólares por la factura energética que estamos pagando», dijo De Mendiguren en declaraciones a Radio Nacional Rosario.

Para combatir la inflación, remarcó que se tomaron «medidas macro, que tienen que ver con el núcleo de la suba de precios, coordinando políticas». El funcionario indicó que se trata de un tema que tiene un componente grande de expectativas y hay que bajarlas. «Para esto sirven los acuerdos de precios y salarios». indicó.

El secretario de Producción instó a que «los empresarios asuman un compromiso adicional» para bajar los números de la inflación y, en ese sentido, planteó que «no se puede tener en poco tiempo los beneficios que no tuvieron en dos años».

El otro «grave problema», señalado por De Mendiguren, es la escasez de dólares para el pago de insumos. «Los dólares no están para todas las necesidades. Se trata de un problema coyuntural y esperamos que afloje en septiembre», remarcó.

«Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Comercio y la Aduana para causar el menor daño posible hasta terminar con el pago de las facturas energéticas», dijo.

Respecto de la actualidad industrial, aseguró que se encuentra «seis puntos arriba» de los registros prepandémicos, y reiteró que las exportaciones de este año «rondarán los US$90.000 millones, con un superávit comercial de US$12.000 millones».

José de Mendiguren repasó todos estos temas en un encuentro con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), y se reunirá con los dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), según se informó.

