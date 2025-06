José Delguy: juventud, presencia barrial y continuidad para la ciudad de Formosa

En un contexto de renovación política y desafíos constantes para los gobiernos locales, el concejal José Delguy emerge como uno de los rostros jóvenes más activos y reconocido por su trayectoria en la política capitalina. Asimismo, su historia personal marcada por la resiliencia, el compromiso y disciplina, lo lleva a ocupar un lugar central en el proyecto municipal del intendente Jorge Jofré.

Actualmente, Delguy se presenta nuevamente como candidato al Concejo Deliberante, mediante el espacio Valores Ciudadanos, convencido de que su rol es seguir profundizando un modelo de ciudad basado en la inclusión, el desarrollo territorial y la generación de oportunidades para los jóvenes.

“No hay forma de crecer individualmente si tu base, que es la familia, está en crisis”, afirma José con emoción, al recordar su legado familiar. Hijo de emprendedores pioneros del sector privado formoseño, debió regresar desde Rosario, donde egresó en Ciencias Económicas y jugaba al fútbol profesionalmente, para acompañar a su madre, Glenny Di Biace, y hacer frente a momentos difíciles.

Ese trayecto personal fue, sin dudas, el cimiento de su vocación social: «Quienes hacemos política hoy, muchas veces venimos de haber ayudado antes desde el anonimato: con merenderos, colectas o simplemente escuchando».

Encuentro con Jofré: de la

vocación al proyecto común

El punto de inflexión en su carrera política fue su encuentro con el Ing. Jorge Jofré. “Nos conocimos trabajando, y enseguida conectamos en la mirada sobre lo público. El intendente me dio la oportunidad de acompañarlo, primero desde la gestión y después como concejal. Hoy compartimos una visión común: que la política es una herramienta de transformación, no un espacio para dividir ni confrontar”.

Ese vínculo ameno, lo llevó a asumir un rol clave en el Municipio y, luego, a liderar el sublema Valores Ciudadanos, con el cual busca consolidar una nueva generación de dirigentes con cercanía territorial y vocación de servicio.

Presente en los barrios,

todo el año

Lejos del escritorio, Delguy construyó su espacio caminando los barrios. “No es solo en campaña. Los vecinos saben que estamos presentes todo el año. Habré pasado dos o tres veces por cada uno de los 144 barrios y los 10 asentamientos. No me lo contaron. Lo vi con mis propios ojos”, afirma.

En ese contacto directo, destaca los logros de gestión en articulación con el gobierno municipal: “Plazoletas recuperadas, iluminación LED, playones deportivos, veredas, obras de cloaca, centros culturales, el Paseo Ferroviario, el Paseo del Río, entre otras. Hay una transformación real que se ve, y que se logró con políticas públicas concretas”.

Política de hechos, no

de grietas

Delguy no esquiva la coyuntura nacional. “Sabemos que hay enojo, que la inflación, la falta de previsibilidad y el maltrato a profesionales de la salud, científicos o trabajadores públicos han generado desilusión. Pero nosotros apostamos a no quedarnos en la queja. Elegimos responder con trabajo, con hechos, con presencia”.

Y marca una diferencia clara: “No estamos en la política por un cargo. Estamos porque creemos en la comunidad organizada, en el diálogo, en que la política vuelva a ser un puente, no una trinchera”.

De cara al 29 de junio

Al cerrar, invita a los formoseños a acompañar el proyecto de Valores Ciudadanos: “Porque somos vecinos como todos, que trabajamos para transformar. Si cerrás los ojos y recordás la ciudad de hace 10 años, vas a notar los cambios. Esta no es una promesa: es una continuidad de lo que ya hicimos. Queremos seguir demostrando que la política bien entendida es compromiso, es comunidad y es esperanza con hechos”.