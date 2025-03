José Delguy remarcó «la importancia de escucharnos en este momento crítico»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio el concejal capitalino del Partido Justicialista (PJ) José Delguy quien en una conversación profunda sobre la situación actual de la ciudad y el país destacó la relevancia de la escucha mutua en un contexto político y social tan complejo. Según Delguy, «es importante escucharnos entre nosotros, más aún en este contexto. A veces, ni siquiera escuchamos a nuestras familias». Para él, la comunicación y la transparencia son fundamentales en un momento crítico.

El discurso del intendente:

transparencia y responsabilidad

Refiriéndose al reciente discurso del intendente de Formosa Jorge Jofré, Delguy consideró que fue una muestra de responsabilidad y de cumplimiento con el rol de la gestión pública. En particular, valoró el hecho de que el discurso no solo estuvo dirigido a los concejales, sino también a toda la ciudadanía, «con total transparencia sobre todas las acciones y los recursos que están siendo administrados».

«El discurso del intendente el 1 de marzo fue una herramienta fundamental que tiene la democracia y la ciudad. Permite manifestarse hacia dónde van los recursos municipales, la visión política y de gestión del intendente a lo largo de sus tres mandatos», explicó Delguy. En este contexto, resaltó que el gobierno local se ha enfrentado a la falta de información y las críticas de la oposición, que, según él, «no tienen fundamento», ya que el intendente ha actuado siempre con responsabilidad.

Impacto de la cancelación

de obras por parte

del Gobierno Nacional

Uno de los temas que Delguy tocó fue el impacto de la decisión del gobierno nacional de cancelar proyectos clave para el interior del país. Un ejemplo claro de esto fue la interrupción de la repavimentación de la Avenida Constituyente, un proyecto que había sido impulsado por la gestión municipal con recursos nacionales.

«Hace más de dos años anunciamos que, gracias a la gestión del gobierno municipal ante el nacional, se obtendrían los recursos para repavimentar la Avenida Constituyente. Los trabajos comenzaron, pero luego, con la llegada del gobierno de Javier Milei, se cancelaron todas las obras previstas para el interior», señaló Delguy. A pesar de esta cancelación, el concejal destacó la resiliencia del gobierno local, que, aún sin los fondos nacionales, decidió continuar con la repavimentación utilizando recursos municipales propios, aunque de manera más lenta y en varias etapas.

Obras continuas en la Ciudad

Delguy también enfatizó que el trabajo no ha parado. A pesar de los obstáculos, tanto él como el intendente Jorge Jofré siguen adelante con las obras necesarias para mejorar la ciudad. «No hemos parado de trabajar. Las obras paralizadas, como los playones deportivos, siguen adelante con fondos municipales», indicó. Asimismo, destacó que el municipio está realizando importantes reparaciones de baches en el casco céntrico, lo cual era un gran pedido de los vecinos. «Hemos hecho una planificación para avanzar en el ordenamiento de la circulación vehicular», agregó.

Un país enfrentado y

la violencia en la política

En cuanto a la situación política nacional, Delguy realizó un análisis de los tiempos difíciles que atraviesa el país. Afirmó que la falta de empatía y la soberbia política se están imponiendo, afectando gravemente a la sociedad. «Hoy vivimos un momento crítico en la política, donde el verbo ‘escuchar’ no se utiliza. El odio y la violencia no deben ser el camino», comentó.

El concejal hizo hincapié en las manifestaciones de sectores sociales, como los adultos mayores, que atraviesan situaciones difíciles debido a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. En este sentido, expresó su desacuerdo con las manifestaciones violentas, aunque comprendió el derecho de las personas a quejarse y reclamar por su situación económica. «No podemos acompañar la violencia, pero sí entendemos el descontento de la gente, que ha sido ignorada durante años», destacó.

Reflexiones sobre

el Gobierno Nacional

Delguy también criticó la falta de sensibilidad del actual gobierno nacional, aunque reconoció ciertos logros, como la estabilidad económica que se ha alcanzado. Sin embargo, no dejó de señalar los errores cometidos por la administración de Javier Milei, como el caso de la criptomoneda y los posibles sobornos involucrados. «Es un presidente que está perdido, rodeado de personas que no lo benefician», opinó Delguy, quien además aseguró que la falta de soluciones concretas y la exacerbación de la violencia en el discurso político contribuyen a crear un ambiente de caos en el país.

«El camino no es el odio, la violencia ni la confrontación. Necesitamos construir una Argentina grande, unida, sin dejar de lado la justicia social», concluyó Delguy, quien insistió en la necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre todos los sectores de la sociedad para superar los desafíos actuales.

En un panorama político y social polarizado, José Delguy hace un llamado a la reflexión y a la escucha activa entre los distintos actores políticos y la ciudadanía. Frente a un contexto de incertidumbre y conflicto, el concejal del PJ subraya la importancia de la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos, sin sucumbir a la violencia ni al odio que, según él, no conduce a una solución efectiva para los problemas de la Argentina.