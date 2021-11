José Delguy: «Pretendemos ingresar los tres candidatos para avalar las políticas públicas que emplea Jofré»

Compartir

José Delguy, candidato en primer lugar por la lista de “Valores Ciudadanos”, visitó el piso de “Expres en Radio” donde a solo días de los comicios generales, aseguró que pretenden ingresar los tres candidatos de la lista, “para avalar las políticas públicas que emplea Jofré”.

“Estamos cerrando este proceso electoral, hemos recibido momentos muy lindos en cada visita, veo un escenario muy positivo, en varias oportunidades de recorrida la gestión nos avala haber estado con el vecino de manera constante y eso nos ha demostrado el vecino cada vez que fuimos a visitarlo a su casa”, comenzó diciendo.

“Tenemos que poner todos los esfuerzos para recuperar los sectores más golpeados después de la pandemia, hoy hay una situación sanitaria que permite avanzar y que empieza a dinamizar un poco la economía, después las elecciones tenemos que ver el resultado y seguir haciendo, transformando la ciudad para la gente”, expresó.

“Hemos recibido de manera constante el cariño de la gente y en el cierre de campaña hubo más de 5 mil personas participando en este evento donde artistas y bandas nos acompañaron, ha sido un cierre de campaña y una apertura de esta situación de transformación post covid que necesita Formosa porque gracias a Dios y al gran trabajo del sistema sanitario los resultados y el diagnóstico que se da en la salud nos permiten volver a disfrutar de espectáculos y eventos. El balance es positivo y lo que estamos haciendo es doblegar los esfuerzos para que tanto yo como Paula Cattáneo y Fabián Cáceres ingresen al Concejo Deliberante”, dijo.

Manifestó que durante la campaña “como hemos hecho desde el día uno fuimos a hablarle al vecino con propuestas concretas de las cuales la mayoría estamos cumpliendo año tras año, creo que seríamos necios si no dimensionamos la realidad de que en Formosa se ha transformado, algo que tiene Jofré como característica primordial es que todo lo que prometió cumplió y en ese sentido nosotros vamos a hacer lo mismo porque integramos un equipo, no somos personas individuales sino que somos proyectos colectivos para el beneficio de nuestra gente”.

Opinó en ese sentido que “el Concejo Deliberante necesita renovación, un intercambio generacional, que la gente con experiencia nos acompañe y los jóvenes podamos hacer, quizás nos podemos equivocar pero creo que a través de los errores uno puede ir mejorando y generando una renovación en las energías, en las ganas de trabajar y también en el compromiso de la gente y en ese sentido si hay algo que avala al espacio del intendente Jofré es que hemos ido siempre con la verdad, con la transparencia y generando oportunidades para todas las familias formoseñas”.

“El vecino formoseño necesita representantes reales de cada punto de la ciudad, que escuchen, que sepan estar, que estén en la calle, en los barrios, que demostremos presencia pero no solamente para ver lo malo sino trabajar en el beneficio de la gente y que nuestros resultados estén próximos al vecino”, destacó.

“Nosotros tenemos un proyecto real encabezado por el intendente Jofré y siempre decimos que pretendemos que nuestros concejales entremos los tres para avalar las políticas públicas que emplea el intendente Jofré pero siempre mirando la necesidad de los vecinos que hoy lo necesitan”, indicó.

Aseguró que desde la gestión de Jofré “hay una Formosa distinta” y enumeró que en la ciudad “se realizan ferias barriales, está la escuela de Artes y Oficios, todas son cuestiones que hacen a tener una pronta salida laboral y crecimiento. También está la llegada de los grandes equipos que ha generado el intendente Jofré y eso posiciona a Formosa como un perfil turístico”.

“El domingo es un momento más de nuestra gestión, termina la jornada y el lunes seguimos con toda la institución municipal trabajando para generar oportunidades y trabajar para nuestra ciudad, nosotros no vamos a frenar, vamos a seguir trabajando y haciendo, estando sobre el camino del hacer, no tenemos en cuenta sólo los discursos, creemos que se viene una Formosa que se va a seguir transformando y vamos a ir mejorando el contexto”, finalizó Delguy.

