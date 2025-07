José Delguy resaltó que los vecinos votaron «Unidad, Valores y Acción»

El concejal electo José Delguy visitó los estudios de Radio Expres, donde abordó diversos temas de actualidad política y social de Formosa. Agradeció el respaldo ciudadano en las recientes elecciones, defendió el trabajo del oficialismo, criticó a la oposición y destacó el rol de su compañera de lista, Malena Gamarra.

Agradecimiento al

electorado y defensa

del modelo de ciudad

Delguy inició la entrevista reconociendo el apoyo popular:

«Tenemos que agradecer al vecino de Formosa que sigue apostando a este proyecto de ciudad que encara el Intendente Jorge Jofré y al peronismo en general. Sentimos mucha gratitud porque confió en la agrupación Valores Ciudadanos. Tenemos hoy una gran responsabilidad, con mucho más trabajo y real, no con discursos.»

También se refirió a los cuestionamientos posteriores al resultado electoral por parte de sectores opositores:

«Después de las elecciones quedó la disputa con una oposición que comienza a quejarse y hacer denuncias. La misma persona que hoy lo hace, la diputada Gabriela Neme, en años anteriores cuando le tocó a ella y fue beneficiada, no denunció nada. Estas elecciones reflejan que hay que dejar de criticar constantemente al oficialismo y empezar a elaborar propuestas superadoras.»

Presencia

territorial y

continuidad

del trabajo

El concejal remarcó que su trabajo y el del equipo no se limita a los tiempos electorales:

«Nuestra presencia en los barrios no es en el marco de una campaña electoral, es durante todo el año. Estamos en cada momento que podemos, en diferentes puntos de la ciudad, y eso se nota en el acompañamiento de la gente.»

Sobre las críticas

reiteradas

al peronismo,

fue claro:

«Hay que dejar de denostar al peronismo y dedicarse a ofrecer una alternativa real. La gente necesita representantes dignos, que muestren hechos concretos. Nosotros somos parte de ese trabajo colectivo, de ese equipo que hoy renueva dos bancas en el Concejo Deliberante y que sigue construyendo el proyecto político liderado por Jofré.»

Reconocimiento a

Malena Gamarra

Delguy también se refirió a su compañera de espacio político, Malena Gamarra, quien asumirá como concejal:

«Malena es una mujer muy ordenada que comenzó con nosotros en 2016. Es una ingeniera con trayectoria en el equipo del Intendente. Tiene dos cosas fundamentales: capacidad y confianza. Es una persona muy responsable, limpia, transparente y con plena capacidad para responderle al Intendente de la mejor manera.»

Críticas a la oposición

y el contexto de obras

públicas

Delguy criticó con dureza a los discursos opositores que, según él, descalifican la decisión del electorado:

«Escuché a la oposición decir que la gente de Formosa quiere vivir en el barro porque nos votó nuevamente. Eso es denostar al pueblo. Las obras no se hacen con palabras, se necesitan recursos. Uno puede ganar elecciones, pero si no tiene los fondos, no puede hacer obras.»

El referente de “Valores Ciudadanos” sostuvo que la presencia de su agrupación en los barrios no se limita a períodos electorales, sino que es una constante durante todo el año. “Siempre estuvimos sobre el lado del hacer, siempre estuvimos sobre el lado de mostrarle a la gente de lo que estuvimos haciendo desde el 2016 en adelante”, explicó.

En respuesta a las “críticas constantes” de la oposición, Delguy reiteró la necesidad de que los adversarios políticos “dejen de criticar» al peronismo y se dediquen a “ofrecer una alternativa real”.

Por últmo, el edil, reflexionó sobre el papel que debe asumir la política en estos tiempos difíciles:

«Las obras en el interior se han paralizado. La política tiene que ser el puente entre los ciudadanos y los organismos que pueden resolver sus problemas. No hay que mentirle a la gente por un voto. Eso fue lo que nos permitió ganar: la coherencia y el compromiso real con los vecinos.»