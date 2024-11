José Delguy: «Todavía no hemos accedido en detalle al Presupuesto, pero estamos al tanto»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino del PJ José Delguy, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante, se refirió al proyecto del presupuesto 2025 que ingresó al recinto y será tratado en los próximos días. “Todavía no hemos accedido en detalle, pero estamos al tanto”, señaló.

“Ingresó el proyecto del Presupuesto de Gastos y Cálculos correspondiente al año 2025, el Ejecutivo tiene hasta el 30 de octubre para poder hacer las presentaciones y es por eso que ayer en la sesión ordinaria hemos recibido esa presentación para ser tratada en la Comisión”, comenzó diciendo.

Seguidamente, al ser consultado por el Presupuesto en cuestión dijo que “todavía no lo hemos visto en detalle, porque recién a partir del martes que viene vamos a tenerlo a disposición. Si he hablado con el intendente Jorge Jofré y el secretario de Hacienda de la Comuna Contador Luis Casco para ir evaluando las distintas cuestiones referidas al proceso inflacionario que atraviesa la Argentina, pero también en las presentaciones que se realicen en el Senado a través del presupuesto nacional porque no hay que olvidar que lo que se defina ahí va a repercutir en los balances y recursos que provengan en el ámbito provincial, y lo que provenga de la provincia va a impactar en el ámbito municipal”.

Asimismo, el edil dijo que se estima lo que los economistas están evaluando respecto al grado de inflación anual que va a oscilar entre 35 y 40 puntos “donde con ello se realiza cierta proyección de gastos que puedan llegar a tener los municipios”.

“Hay una cuestión clara que la reestructuración presupuestaria que se establece o que fue establecida este año o el año pasado, habla a las claras que en un proceso de alta inflación o inclusive en este tipo de proceso más allá de que bajo mucho la inflación en Argentina sigue teniendo alta inflación a nivel mundial habla a las claras que un presupuesto que establezca ciertos puntos en un momento determinado pasa el tiempo y terminan siendo estas reestructuraciones”, cerró. .