Jose Ignacio de Mendiguren: «Llevamos 26 meses consecutivos de creación de empleo»

En diálogo con Télam Radio, el Secretario destacó en la víspera del Día de la Industria que el sector ha “demostrado un esfuerzo enorme, que ha respondido a una decisión política de acompañar a la industria desde lo peor de la crisis en la pandemia hasta la fecha”.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dijo en Télam Radio que se llevan registrados “26 meses consecutivos de creación de empleo” en el país y afirmó que el sector industrial celebrará este viernes su día “demostrando un esfuerzo enorme que ha respondido a una decisión política de acompañar a la industria desde lo peor de la crisis en la pandemia hasta la fecha”.

“La industria en general ya supera los 86 mil puestos de trabajo industriales desde que empezó este gobierno y en el mes de junio se crearon más de 7.200 puestos de trabajo formales en la industria. Estamos contentos, sabemos que el desafío es mantener este nivel de actividad”, expresó De Mendiguren.

Agregó que hoy se celebrará el día de la industria “habiendo cerrado el primer semestre de este año con el mayor nivel de actividad industrial desde por lo menos el 2016”.

“El Indec acaba de publicar el dato de que estamos casi al 69,1% de la capacidad instalada de todo el sector industrial con un crecimiento del 6,9% interanual. De los 16 sectores industriales, fíjese la importancia del esfuerzo que está haciendo el sector, 14 crecieron en junio respecto del mismo mes del 21 y 15 lo hicieron igual que en el mismo período de 2019”, reseñó.

El secretario sumó que “de los 16 sectores, 15 están hoy por arriba de más del 10% por arriba de 2019” y añadió que esta situación “ más la capacidad instalada, la generación de empleo, a nivel internacional, la industria argentina se posiciona como país por encima de la media mundial.

“En junio, hace 2 meses, lideramos el ranking con un crecimiento del 19,7% con respecto a junio de 2019, en la pre pandemia. Yo sé que a veces estas cifras suenan pesadas, como difíciles de retener, pero demuestran que a pesar de los enormes inconvenientes que está pasando el mundo, de los inconvenientes que tamos teniendo nosotros, coyunturales por el tema de falta de dólares, la respuesta general de la industria en la Argentina ha sido extraordinaria”, se explayó.

Señaló que “de las 23 provincias argentinas 21 han aumentado el empleo en el último período” y apuntó que esto significa que “en un momento difícil, los industriales nos estamos preparando para un 2 de septiembre demostrando un esfuerzo enorme que ha respondido a una decisión política de acompañar a la industria desde lo peor de la crisis en la pandemia hasta la fecha”.

“Esta es la realidad de la Argentina productiva, de la Argentina del interior, esa Argentina que genera riquezas a través de la producción y el trabajo. Hay otra Argentina que a veces nos trae muchos dolores de cabeza que es la Argentina de la especulación financiera y que, en algunos momentos, tapan a esta Argentina que es en definitiva la que va a recuperar el empleo”, enfatizó De Mendiguren.

Agregó que “esta es la verdadera respuesta a la solución para los planes sociales, para poder estructuralmente salir de la pobreza, la verdadera respuesta para que Argentina deje de estar cada 4 o 5 años al borde de no poder enfrentar sus obligaciones”.

Específicamente sobre el sector automotriz, manifestó que “este año ha tenido un nivel de actividad muy fuerte, el mes pasado ha habido un récord de producción y no obstante esto, lo que el gobierno ha planteado por los dólares que necesita y para incentivar la internacionalización del sector es premiar, alivio fiscal, a todo lo que es las exportaciones adicionales a las que hasta ahora venían generando”.

“Estuvimos el miércoles con algo muy importante, con toda la cadena de valor, es decir, los trabajadores no solamente de las terminales automotrices, también de las autopartistas, de los metalúrgicos, la UOM más el SMATA y todos festejamos esta coordinación tan importante que ha hecho la industria”, completó.

