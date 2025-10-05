José Luis Espert se quebró al explicar su relación con Fred Machado, pero aseguró que «ni en pedo sabía que era narco»

A semanas de la elección legislativa, La Libertad Avanza esclarece un interrogante: José Luis Espert no se bajará de la candidatura a diputado nacional por el distrito bonaerense, pese a que las denuncias que lo vinculan con el narcotraficante Federico «Fred» Machado, quien le cedió su avión personal y le habría facilitado un contrato por u$s 200.000.

«Estoy pasando un momento muy angustiante y en simultáneo con mucha bronca e irritación», admitió Espert en una entrevista radial realizada este sábado. «Fui liberal toda la vida y por un año de hacer política termino siendo acusado de narco», se lamentó. Luego, entre lágrimas, reconoció que «estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Juan Grabois ha hecho con mi nombre».

En referencia a las denuncias en su contra, aseguró que «este es un nuevo refrito de una causa inventada». «Voy a demostrar que la inocencia mía es total», dijo el diputado que busca renovar su banca, quien subrayó que pretende presentarse ante la Justicia argentina antes de ser citado.

Minutos después, ratificó que sostiene su candidatura y agradeció el respaldo presidencial. «Nadie me pidió que me baje de los actos de campaña, que está sucediendo con total normalidad», consideró y analizó que «no estoy haciéndole daño al partido porque no soy un liberal advenedizo ni antojadizo». «No soy piantavotos», sintetizó e indicó que «no aceptaría consejos de nadie que no sea el Presidente».

José Luis Espert explicó su

relación con Fred Machado

Entrevistado en radio Mitre, el diputado planteó que el narcotraficante Fred Machado «nos facilitó vuelos para presentar mi libro, para conocer gente y diseminar las ideas de la libertad» y que lo hacía por «admiración». «Ni en pedo sabía que era narco. ¿Mirá si voy a aceptar que me dé una mano un narco? Con el narco es cárcel o bala», agregó.

Sin embargo, reconoció que «pequé de ingenuo» porque «a mí me lo presentó gente honorable». «Cuando esto se supo en 2021, entré en pánico», contó, y precisó que fueron 35 vuelos ida y vuelta, es decir unos 17 destinos diferentes. Espert planteó que Machado le ofreció solo viajes (avión y vehículo), pero no fondos: el narcotraficante lo habría conectado con una minera de Guatemala que le entregó u$s 200.000 por adelanto de un trabajo (que no finalizó, y no devolvió el dinero porque ya había realizado investigaciones).

«No meamos agua bendita, pero no somos la misma mierda que el kirchnerismo», manifestó. «Me sigan bancando porque soy funcional a un proyecto liberal para transformar a la Argentina», concluyó.

El escándalo de José Luis

Espert apagó las campañas

libertarias en las provincias

Las cercanas acciones proselitistas altisonantes por los comicios provinciales, como en Jujuy y Salta, ambas en mayo, mutaron a escaso o nulo contacto de los candidatos con los medios y no hay actos. «El caso Espert es una mancha venenosa que se extiende en la campaña y al interior del Gobierno», analizó el politólogo tucumano Patricio Adorno, de Meraki Consultora Política, en diálogo con Ámbito.

En Salta se renovarán tres bancas para el Senado e igual cifra para Diputados, en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. En estos últimos días, tras el estallido del escándalo Espert, la campaña salteña de LLA dejó de lado la presencia de sus candidatos en los medios y no hubo actos, únicamente recorridas por los barrios y municipios.

Espert es conocido en el NOA, lo que facilitó la expansión de la difusión del caso que lo compromete, porque en 2019 recorrió la región para presentar su libro «La sociedad cómplice» y volvió a hacerlo ese mismo año cuando fue candidato a presidente, comicios en los que obtuvo el 1,47% de los votos, por la alianza Unite por la Libertad y la Dignidad.

En Jujuy se renovarán tres cargos de diputados nacionales en octubre. La bomba Espert fue de tal magnitud que los legisladores Ezequiel Atauche y Manuel Quintar, que suelen tener contacto habitual con los medios de su provincia, han optado por el silencio absoluto y se suspendió un acto proselitista, al menos, previsto para esta semana que cierra. La campaña continúa pero en los barrios.