José María González: “No se va a cerrar ningún Registro Automotor en Formosa”

Sobre el cierre de un registro automotor en la ciudad, José Gonzales que es mi miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Encargado del Registro de la Propiedad Automotor, explicó al Grupo de Medios TVO que en el caso de Formosa estaba prevista la creación de un Registro Automotor de Motovehículos el cual ha sido dado de baja, por consiguiente, ninguna Registro en actividad va a dejar de funcionar, explicó.

“En realidad la resolución que establece el cierre de los registros que obviamente se refiere al Registro Nacional de que están ubicados a lo largo del país, el caso puntual de Formosa lo que existía era la creación de un registro de un segundo registro de moto vehículos competencia en moto vehículos, esa esa resolución que establecía la apertura del nuevo registro esta que quedó sin efecto, por lo tanto no se va a abrir un segundo registro automotor con competencia en moto vehículos”, afirmo González.

En relación en que hay una idea del gobierno nacional de ir eliminando los registros nacionales automotor con el objetivo de agilizar y abaratar las transferencia de vehículos, Gonzalez dijo que “en realidad nosotros no tenemos muy claro, cuál es el objetivo que se persigue con todo esto porque no sabemos más que lo que conocemos a través de los medios de comunicación que no siempre son las mismas noticias. En concreto de que en el DNU 70 que se dictó el año pasado en lo que se refiere al régimen registral de automotores se habla de la coexistencia de un sistema informático por la cual se permitiría efectuar inscripción de trámites registrales a través de medios informáticos en celular por ejemplo y que se mantendría la existencia de los registros a los efectos de que el usuario pudiera optar uno u otro sistema, ahora lo que sí es falso es el tema de que con la eliminación de los registros adicionales se vayan abaratar costos, porque en esto tenemos que ser muy claros el Registro Seccional del automotor, al Estado no le cuesta un peso porque todo lo que tenga que ver con el funcionamiento y la organización y estructura de los registros son absorbidos exclusivamente por el encargado de registro. Nosotros somos lo que pagamos sueldos a los empleados tienen relación de dependencia con nosotros. Nosotros compramos absolutamente todos los elementos registrales. Esto es las chapas, los títulos, las células todo eso son adquiridos por el patrimonio del encargado de registro y por otra parte somos absolutamente responsables, no sé si existe algún funcionario público que afronte con su propio patrimonio personal cualquier consecuencia dañosa que se pueda realizar para el Estado nosotros de esos efectos tenemos o la obligación de tener contratado un seguro por mala praxis, que podamos llegar a efectuar los humanos existe, pero no somos nosotros los que absorbemos los gastos dañosos que se puedan”, ahondó.

