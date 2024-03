José María Listorti habló de su relación con Karina Milei

Esta semana se realizó el acto inaugural del ciclo lectivo de la escuela secundaria en el colegio Cardenal Copello, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, donde el presidente Javier Milei, quien fuera alumno de esa institución, brindó un discurso. En medio de ese panorama quien se refirió al tema fue José María Listorti, quien contó que también fue alumno de ese colegio.

En charla con Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece), el humorista, quien se mostró abrazado a Roque, su antiguo profesor, detalló: “Sí, fui compañero de Karina. Es más, fue una familia tan buena los Milei que nosotros los elegimos a los padres para que fueran acompañantes nuestros en el viaje a Bariloche”. En la misma línea, el conductor destacó el sentido de comunidad y amistad que perdura entre quienes compartieron aulas en dicho colegio, al mencionar incluso la existencia de un grupo de WhatsApp donde sigue en contacto con sus antiguos compañeros, incluida Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia.

“Fue una emoción muy linda y es muy hermoso todo lo que estamos viviendo con el presidente siendo parte de esta comunidad. Seas de la ideología que seas, lo hayas votado o no, que el presidente de la Nación haya estado en nuestro colegio fue hermoso e inolvidable”, dijo después Listorti sobre el acto de Milei en el Copello.

“¿Cómo era tu relación con Karina cuando eran compañeros?”, retomó Estefi Berardi, panelista del programa, acerca de su vínculo con la hermana del presidente. “Tenemos un grupo con todos los excompañeros y cuando empezó la movida de Milei apareciendo en los programas primero como economista, le sacábamos fotos a la pantalla y le decíamos: ‘Mirá, tu hermano’. Después, cuando esto siguió creciendo y cuando empezó a ser candidato, cuando le fue bien en las PASO, no lo podíamos creer. Y siempre con mucho respeto, porque en el grupo hay ideologías distintas, obvio. Es la democracia y está bárbaro que sea así. Ella como compañera era divina”, dijo José María.

“Le tengo una bronca terrible a Milei, porque hasta hace dos años el más famoso del Copello era yo. Y ahora me re cagó”, bromeó José María después. Diego Ramos le preguntó sobre el carácter de Karina en su infancia. “¿Viste que Javier le dice ‘La Jefa’? ¿Era más brava?”, le planteó el actor, que también integra la mesa. “No, no, era divina. No era brava para nada, era tranquila en el aula. Sí le encantaba estar en la casa… Vivía enfrente del colegio, sobre la avenida Salvador María del Carril. Ibamos a la casa seguido. Fui a la fiesta del cumpleaños de 15 de ella, estuve de invitado. Javier bailaba muy bien: él admiraba mucho a Mick Jagger y bailaba arriba de los parlantes imitándolo. Era genial”, contó José María. “Y era un gran arquero. Nosotros tenemos un campo de deportes en la localidad de Martín Coronado, donde jugábamos los alumnos, los ex alumnos, padres… Y él atajaba muy bien. Era como el Loco Gatti, íbamos a ver como atajaba porque siempre se mandaba alguna”, agregó a continuación sobre el presidente.

“¿Era cuida de la hermana? ¿Cómo era la relación de ellos cuando eran chicos?”, quiso saber Majo Martino, otra integrante del panel. “No, no. Sí sé eran muy unidos, pero no era cuida. Aparte hay que tener en cuenta que cuando estábamos en tercero o cuarto año del colegio, no era el tercer o cuarto año de ahora. Nosotros eramos unos boludones terribles. Yo creo que hasta segundo año seguía jugando con los Playmobil”, bromeó Josema. “Me sorprendió mucho verlos ahora en el poder. En el grupo de Whatsapp decíamos: ‘Qué loco lo que estamos viviendo’. Cuando fue la asunción del presidente o el otro día en las legislativas, fue realmente muy emocionante. Salió de acá, fuimos a la casa, vivimos muchas anécdotas…”, cerró el conductor.