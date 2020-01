José María Listorti le respondió a Marcelo Polino y le echó la culpa a Moria Casán

Compartir

En esta temporada de verano, Antonio Gasalla está protagonizando un espectáculo de humor en el teatro Radio City de Mar del Plata. Desde que se estrenó, el capocómico protagonizó varios escándalos, como haber maltratado a los cronistas que fueron a entrevistarlo al finalizar la función. Incluso hay fuertes rumores de que la obra producida por Guillermo Marín se levantaría por la salud del artista y porque no figura entre las cinco obras más vistas de La Feliz, según el ranking que elabora AADET.

Marcelo Polino, integrante del elenco, no se quedó callado y salió a defender a Gasalla de la gran cantidad de críticas que estuvo recibiendo en las últimas semanas. Además se enojó muchísimo con José María Listorti por dudar de la continuidad del espectáculo. “Parece ser que en febrero pegan la vuelta, cosa que nos pone muy tristes. Fuera de joda, por todos, por los técnicos, por los productores, por Gasalla también”, había expresado el conductor de Hay que ver.

El periodista aprovechó para criticar a su colega en su propio programa, Polino Auténtico, que se emite por Radio Mitre: “Más me dolió lo que pasó con el programa de Listorti, Hay que ver, porque es la empresa en la que yo trabajo. Porque más allá de dónde salga el rumor, si yo trabajo para una productora donde he hecho lo que me pidieron, y vos estás ahí con un rumor, lo mínimo que podés hacer es agarrar el teléfono y decir ‘che Poli…’ Es más, diez minutos antes yo había estado hablando con Caro Molinari -panelista del programa de Listorti-. En el diálogo con ella me dice ‘tenemos que comer’, y yo le digo ‘cuando termine la temporada, en marzo’. Es más, le dije: ‘¿Por qué no te venís vos un fin de semana?’ Ese fue el diálogo que tuve”.

«Aparte, Listorti es un cagón. Dice ‘pero ya lo dijeron antes en otro lugar’. No flaco, lo haya dicho quien lo haya dicho vos tenés una responsabilidad. Pero bueno, si no aprendió a hacer periodismo de espectáculos en 15 años no va a aprender en una tarde, obvio. Periodismo hace porque dice ‘tengo una información que me acaba de llegar, jojojo’, haciéndose el periodista, un pelotudo. Tanto jugo loco lo dejó más estúpido de lo que es”, afirmó Polino, muy enojado.

Tras estas duras declaraciones, José María le contestó al periodista en el ciclo Los ángeles de la mañana: “Se tiene que enojar con Moria, lo dijo Moría, yo no sabía nada. Yo estaba en mi camarín viendo el programa de Moria… Ahí escucho que dice eso… Nosotros no íbamos a hablar de este tema. Llegan los números de Mar del Plata y veo que (la obra de Gasalla) no está entre los top five (de los shows más vistos). Entonces dije: ‘Me enteré que parece que levantan la obra porque no llegan con la recaudación’… Eso fue todo. Pasa que es más fácil pegarme a mí que a Moria. La verdad es que tendría que preguntarle a Moria de dónde lo sacó”.

«Yo hice un comentario al pasar, obviamente no me pone contento. Después llamó Polino y lo desmentimos. Aclaramos: ‘Polino dice que es mentira’. Pusimos un videograph que no se levanta la obra de Gasalla. O sea mala leche no hay y él lo sabe”, agregó el conductor. Por último, aclaró que en ningún momento se burlaron de esta situación ni se rieron por los problemas que están teniendo. “Hace 27 años que trabajo en este medio. Sé cuando se levanta un programa de televisión lo duro que es por la cantidad de gente que trabaja. Lo mismo pasa en el cine y el teatro. Fue una información que al minuto se desmintió porque llamó Polino”, finalizó Listorti.