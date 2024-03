José Mayans: «A este Gobierno nacional no le gusta el sistema republicano»

El senador nacional, José Mayans dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de varios temas entre ellos la marcha atrás en el aumento de las dietas de Diputados y Senadores, al mismo tiempo que indicó que a este gobierno no le gusta el sistema repúblicano y apuntó contra Macri, Caputo y Sturzenegger.

Mayans comenzó diciendo: “el problema es que es inminente el tratamiento del DNU en el Senado, entonces obviamente me atacan a mí, buscan desprestigiar al Congreso, a este gobierno nacional no le gusta el sistema republicano”.

Se explayó diciendo que podemos esperar de un funcionario de la jerarquía de Milei que “llamó ratas a los diputados, delincuentes a los gobernadores, es lamentable lo que dice, jamás escuché a un Presidente hablar de esa manera tan irrespetuosa a los Mandatarios de cada provincia que son parte del gobierno federal también”.

Asimismo explicó que “el DNU que quieren aprobar deroga 79 leyes, modifica muchas leyes. No creo que alguna vez Milei haya leído la Constitución porque dice tantas incoherencias y las construye como un relato”.

En relación a la reunión con los gobernadores, dijo “Milei llama al diálogo, el que no sirve para nada porque no le va a dar nada a las provincias, él está violando la ley porque lo que le tiene que dar a las provincias está instituido por ley y él no la está cumpliendo”.

“Este señor no puede seguir maltratando a todos por el solo hecho de que no pensamos como él, supuestamente vino a salvar al mundo, es una estupidez lo que quiere hacer. Hay que decirle que el DNU viola a la Constitución, va al Congreso, en la asamblea dice que derogó muchas leyes, algo que no lo puede hacer. Porque es la Constitución lo que está en juego”, manifestó el Legislador.

“O tenemos un Estado de derecho o una organización criminal. Se cansa de decir disparates y hay que decir que el ataque al Congreso es total”, continuó relatando en otro tramo de la entrevista.

El presidente del bloque Frente de Todos disparó “el problema del país, en realidad es la bicicleta financiera que instalaron Macri, Caputo y Sturzenegger que se llevaban mil millones de dólares por mes del país, que nos saque las dietas no le hace nada al presupuesto económico porque no le significa mucha pérdida”.

“El Presidente se fija en lo que hace lo que él llama casta política, pero no atiende lo que él mismo hace, tiene que ver lo que hizo con las provincias, desfinanciarlas de esta manera. Lo que más me llama la atención es que hay mucha gente que aplaude lo que dice, esas personas tienen vocación suicida, yo no”, cerró.