José Mayans confirmó que existen presiones para votar a favor de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

José Mayans ratificó este jueves que existen presiones a los senadores para que voten a favor los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, designados por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El jefe del interbloque kirchnerista en la Cámara Alta fue consultado durante una entrevista respecto a que se produzca una suerte de venganza en los tribunales de Comodoro Py, si es que las designaciones no son votadas a favor.

“Eso se hace, ese tipo de amenazas se hacen, confirmo que es así, que tienen ese tipo de amenazas, de parte de operadores”, expresó en diálogo con radio Diez.

Sin embargo, señaló que no se dejarán amedrentar debido a que fueron elegidos por el voto popular para hacer respetar la Constitución nacional, la cual establece que los miembros del Máximo Tribunal deben ser nombrados con acuerdo de la Cámara Alta.

El legislador formoseño detalló que para aprobar los pliegos enviados por el Ejecutivo hacen falta 48 votos a favor, o sea dos tercios de la cámara, y que con 25 votos en contra se caen los pliegos.

«Yo creo que hay mucho más que eso para ambos pliegos de rechazo», expresó, y adelantó que los 24 senadores del interbloque votarán en contra.

Las designaciones del presidente Milei, que después fueron ratificadas a través de un decreto, se tratarán el próximo 3 de abril en una sesión especial que fue pedida por el kirchnerismo y fijada por la vicepresidente Victoria Villarruel.

«Vamos a rechazar los pliegos de estos jueces que rechazaron la Constitución Nacional. Ya no se trata de los magistrados, sino del Presidente de violar la Constitución para poner dos jueces de la corte por decreto», expresó el senador.

Mayans contó que, previó a la sesión en el recinto, habrá una reunión de bloque para ratificar la postura, pero adelantó que estarán todos presentes y darán quórum.

Finalmente, habló de la estrategia del oficialismo en el Senado de introducir el proyecto sobre Ficha Limpia, junto con los pliegos de los miembros para la Corte.

«Ellos traen como contrapartida, y así pueden desdibujar la sesión, Ficha Limpia, que es propuesto por Mauricio Macri, Karina Milei, Cristian Ritondo y Kueider, ironizó el formoseño.