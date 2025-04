José Mayans: «En este primer test electoral, estamos defendiendo el Modelo Formoseño»

El legislador oriundo de Clorinda señaló que se define quién será el nuevo intendente entre el lema del Partido Justicialista y la unión de todos los sectores de la oposición en un solo lema.

Pasadas las 14 horas de este domingo 13 de abril, el senador nacional por Formosa José Mayans votó en la Escuela N° 241, en la mesa 86, para elegir al nuevo intendente de la ciudad de Clorinda.

Luego de sufragar, el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria señaló que fue “un día especial para Clorinda porque, ante el fallecimiento del intendente Manuel Celauro, se tuvo que llamar a elecciones, por supuesto, cumpliendo con los plazos electorales”, e indicó que la ciudadanía estuvo participando “y eso es lo importante para decidir quién va a conducir los destinos de esta ciudad”.

Sostuvo también que “el Modelo Formoseño para nosotros es el modelo que realmente está al servicio del pueblo”, a diferencia del nacional “con la aplicación de la motosierra y la enajenación del país” debido a las políticas del Gobierno de Javier Milei, por lo que lamentó que “se está atravesando un contexto muy complicado”.

No obstante ello, aseguró que “sostenemos las políticas públicas del Modelo Formoseño, que son las que queremos para el modelo argentino, donde un Estado no sea irresponsable, sino que al revés, se haga responsable de lo que es la educación, la salud, el trabajo, la producción y el sistema previsional”.

En ese sentido, marcó que en este 2025 “la ciudadanía podrá evaluar esto”, por lo que “este es el primer test de los modelos y como decimos nosotros, los del lema del Partido Justicialista estamos defendiendo el Modelo Formoseño”. En cambio, “ellos (por la oposición) lograron la unión de todos los sectores: PRO, UCR y La Libertad Avanza en un solo lema”.

Luego el legislador oriundo de Clorinda se refirió a la situación económica del país y, en especial, hizo hincapié en que “la devaluación ya se produjo y es la segunda, la primera fue de 120% y ahora es de aproximadamente un 30%”.

Ahora bien, analizó que existe un “problema que es el desequilibrio que hay sobre todo para el asalariado, porque en diciembre, cuando asume Milei, en 2023, estábamos pagando en los servicios 2000 millones de pesos (que era el compromiso con el sistema mayorista de Formosa), pero por el tema de los subsidios estábamos en 1000; y ahora pagamos 16000 millones, o sea, que el incremento es por ocho”.

“Esto hace imposible el manejo de una pyme”, porque “los costos energéticos están por las nubes realmente y aparte de eso la devaluación produjo un fuerte impacto en la canasta familiar que está arriba de los 1100 dólares, equivalente a más de un millón de pesos prácticamente”, agregó.

Sumó también que “la línea de indigencia está en este momento en el país en $500 mil, o sea, que la mayoría de los jubilados están por debajo de esa línea” y, a su vez, “tenemos un sistema social que está crítico”. Ante este escenario que describía el legislador, dijo que “nosotros hablamos con el sector del Poder Ejecutivo, porque el país necesita primero el Presupuesto que no lo tenemos, o sea que no hay relación entre la Nación y las provincias”.

Avanzó el senador en señalar en esa línea que a las 13 provincias que sostienen sus sistemas previsionales, como el caso de la provincia de Formosa, “no les dieron un solo peso y eso que la recaudación es en las provincias”, y citó que “el año pasado se recaudaron $131 mil millones de dólares de los cuales a las provincias le llegaron, prácticamente, menos de 40 mil”.

“Así que hay una relación que está tensa por el incumplimiento, pero también ante la falta de Presupuesto nacional”, y eso hace que no haya previsión “con respecto al sistema previsional, el educativo, salud, seguridad y defensa”, advirtió.

Por último, puntualizó que Nación “a Formosa le está debiendo más de $300 mil millones, una cifra similar a La Rioja, pero en el caso de la Provincia de Buenos Aires hay que multiplicarlo por 10”.

“Así que para tener una idea de esto que ellos llaman superávit, no es otra cosa que una deuda con las provincias que tienen compromisos constitucionales, porque ellas a su vez deben cumplir con la educación de los niveles obligatorios por ley, aparte del sistema de salud, lo mismo con los de seguridad, justicia y el municipal”, explicó a modo de síntesis.

Sin embargo, “la Nación tiene una visión muy parcial de lo que es gasto público, ha llevado a la inversión grande del sector financiero del país”; y con un programa económico que “está con muchas dificultades, tanto es así que tuvieron que pedirle 20 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), que pienso que en poco tiempo se lo gastarán si siguen con esta misma lógica y después quién paga eso”, se preguntó para cerrar.