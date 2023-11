José Mayans: «Hay que respetar lo que dice el pueblo argentino en las urnas»

El senador justicialista, José Mayans, dialogó con la prensa luego de emitir su voto en la EPEP N°410 “Pte. Tte. Gral. Juan Domingo Perón”, de su ciudad natal, Clorinda; y valoró el alto porcentaje del electorado que se acercó a sufragar en toda la provincia y el país, estimando que se podría llegar al 70%.

En esa línea, indicó que “esto hace realmente legítimo la representación que va a tener quien sea electo a presidente de la Argentina”; y agregó que “hay que respetar lo que dice el pueblo argentino en las urnas y obviamente defender cada uno la visión política que se tiene respecto a las políticas públicas”.

Por otra parte, el legislador se refirió a la función de los fiscales generales de cada partido respecto a las boletas, detallando que “al principio hubo una maniobra de denunciar que hubo un fraude”, considerando que “hay que ser más responsable con este tema”; y aclaró que “en el país no se registró un solo problema, en ninguna provincia no hubo ninguna queja”.

“Reclamar eso como preventivo por si te va mal o te va bien, me parece que es muy mala política decir que hay fraude cuando realmente hay un sistema electoral ordenado, eficiente y eficaz en toda la República Argentina”, sostuvo.

El presidente del interbloque justicialista, además, celebró que a partir del 10 de diciembre “nosotros en el Senado vamos a tener mayoría, lo cual es obviamente importante para respaldar las políticas públicas de nuestro equipo político”.

En esa línea, dijo que “primero tendremos que replantear el tema del presupuesto nacional porque a partir de allí se ponen en marcha todas las provincias porque somos un Estado Federal”.

Además se refirió al Programa de Inversión Pública Nacional afirmando que “tiene como objetivo lograr una Argentina más justa, que dé posibilidades económicas de desarrollo con justicia social, tal como lo dice nuestra Constitución Nacional, en todo el territorio”.

“Para eso trabajamos en forma conjunta con los gobernadores, viendo las necesidades de cada provincia y eso, sin color político, porque hay provincias de distintos signos y lo que vemos es la necesidad de la región, la posibilidad de crecimiento y el aporte que tiene hacia la economía nacional”, aseveró.

En esa línea Mayans manifestó que “los argentinos necesitamos realmente tener un espíritu de diálogo fundamentalmente y tenemos que trabajar todos juntos para que esto”.

Asimismo indicó que “a este país lo arreglamos todos o no lo arregla nadie, por eso, creo que llegó la hora del consenso nacional y que hablemos con todos los sectores y hagamos lo mejor posible para que la gente tenga una vida digna”.