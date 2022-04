José Olmedo afirmó que el servicio de transporte urbano «se tiene que prestar hoy»

Compartir

El Subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, José Olmedo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO afirmó que el servicio de transporte urbano “se tiene que prestar hoy”, luego de que desde la UTA confirmaran la medida de fuerza por 48 horas en todo el país.

Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria pero no se llegó a un acuerdo y el paro sigue en marcha.

“Tienen que levantar la medida de fuerza y si no lo hacen van a tener una sanción por parte del Ministerio de Trabajo, a Diego Mendoza no lo entiendo, dice que el paro del transporte es solamente urbano, pero no así, también afecta a los colectivos de mediana y larga distancia, parece que le llega medio tarde la información, lo desconozco”, comenzó diciendo Olmedo.

“Cuando entran intereses entre un trabajador y una empresa o entre un trabajador y el patrón y existe este tipo de situaciones, el estado tiene la potestad de mediar y conciliar en forma obligatoria a los trabajadores con los patrones a fin de poder zanjar esa diferencia en un plazo establecido de diez días, en consecuencia en esos diez días no puede haber ningún tipo de medidas de fuerza”, explicó Olmedo.

“Este martes tienen que salir los colectivos en todo el país, no solo en Formosa, no debemos olvidarnos del foco de la cuestión, esta es una medida de fuerza nacional a partir de una reunión que fracasó hace unos días entre la UTA y la FATAP donde entre mi óptica los dos estaban presionando para que el estado aporte más dinero a los subsidios que en realidad es en beneficio del aumento salarial de los trabajadores”, indicó.

“El viernes ya hicimos todas las cuestiones inherentes para garantizar el servicio de emergencia a todos y cada uno de los vecinos de la ciudad de Formosa”, aclaró Olmedo.

Asimismo el funcionario criticó a Mendoza, secretario general de UTA, y aseveró que “evidentemente tiene puesta la camiseta de impedir que los vecinos y vecinas de la ciudad de Formosa cuenten con el colectivo en la ciudad, porque va a haber colectivo pero para ir a Palo Santo, Pirané, que serían otros trabajadores pero cuando se celebra la paritaria y el aumento es para todos los colectiveros sin importar que sean de mediana, corta o larga distancia”.

“Colectivos van a haber porque se dictó la conciliación obligatoria y las veces que esto ocurrió los trabajadores fueron porque el trabajador que no asista a su lugar de trabajo va a tener el descuento de su día no trabajado, eso significa la conciliación , no se puede amparar en una jornada de protesta”, detalló Olmedo.

“La obligación es la de prestar el transporte, deben saber que les van a tocar el bolsillo si siguen con la medida”, alertó al finalizar.

