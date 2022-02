José Olmedo describió cómo se encuentra el transporte en la ciudad y anunció novedades

Compartir

El subsecretario de Transporte y Emergencia municipal describió cómo se encuentra funcionando el servicio de taxis y remises, adelantó que se sumará un nuevo recorrido del servicio del Punto a Punto y que ya están trabajando en el Boleto Estudiantil de este año.

Ante la disminución de taxis y remises en las calles de Formosa, José Olmedo, subsecretario de Transporte y Emergencia de la Ciudad de Formosa, dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de cómo se encuentra actualmente el servicio y describió su actual panorama. Por otro lado, adelantó que en los próximos días se sumará un nuevo recorrido del servicio Punto a Punto que inició en diciembre, y confirmó la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito este año y las modificaciones que implementará para acceder al beneficio.

En primer lugar, el funcionario municipal señaló que en estos momentos hay 1.200 vehículos registrados como taxis y remises en la ciudad, una cifra que va en descenso año a año. “Eso obedece a la sencilla razón de que la difícil situación por la que estamos atravesando todos y el área de vehículos de alquiler, puntualmente remises y taxis, no es ajena a eso. No nos olvidemos que para poder trabajar tienen que tener vehículos de no más de 10 años, en consecuencia, hay muchas personas a las que el tema de la pandemia le jugó bastante en contra, con las restricciones había menos personas para poder viajar, había un sin número de situaciones que se fueron dando, que imposibilitaron por ahí que los amigos del volante puedan hacerse del dinero para ir renovando sus flotas, y por otro lado, también están los vehículos que, por ahí es una lucha constante, la da evadir la cuestión registral o la cuestión de habilitación de los vehículos”, expresó.

Estos factores hacen que existan cada vez menos vehículos registrados para el transporte de pasajeros. Años atrás dicho registro llegó a los 1.800 vehículos habilitados mientras que en la actualidad hay unos 1.200. Aun así, existe otro factor y es que muchos trabajadores del volante optaron por reinventarse o cambiar de trabajo.

“Es lo mismo que pasó con el transporte escolar. Vamos a ver este año lectivo que arranca, a ver si contamos o no con transporte escolar, porque en la época más dura de la cuarentena el transporte escolar se reinventó y se fueron al servicio de paquetería y en ese sentido también muchos remiseros y taxistas, también se volcaron al rubro de la paquetería o al rubro del delivery, y siguen trabajando de eso”, detalló Olmedo.

A su vez, el subsecretario adelantó que en breve estarán habilitando un nuevo recorrido del servicio Punto a Punto. “A pedido de la empresa, por estudios que realizaron ellos, están ofreciendo prestar el servicio desde el sector norte de la ciudad, más precisamente desde el barrio Antenor Gauna hacia la terminal del Paseo Ferroviario”, manifestó.

El servicio de Punto a Punto, habilitado en el mes de diciembre del año pasado tiene una “muy buena aceptación y va en franco crecimiento, puntualmente el servicio de la Nueva Formosa hasta aquí la terminal del Paseo Ferroviario”.

Por último, y teniendo en cuenta la proximidad del regreso a clases, el Dr. José Olmedo, confirmó la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito. “El boleto estudiantil es algo que vino para quedarse y en breve vamos a estar informando puntualmente la modalidad para adquirir el boleto estudiantil”.

“Estamos ajustando unas cuestiones que tiene que ver con la plataforma digital con la que veníamos trabajando y con la que hemos trabajado el año pasado de forma online. Este año queremos hacer un mix de las dos posibilidades es decir de obtener el beneficio en forma presencial y por otro lado, también para aquellos que no quieren venir personalmente, también poder hacerlo de forma virtual”, cerró diciendo el funcionario.

