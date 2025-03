José Olmedo: «Si cumplimos con las normas viales, nadie será multado»

El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Formosa, DR. José Olmedo visitó el piso de Expres en Radio donde habló de los esfuerzos de la Comuna para avanzar con la seguridad vial en la Ciudad. Un tema recurrente en las discusiones sobre el tránsito urbano son las fotomultas por lo que el funcionario aseguró que la clave para evitarlas está en el cumplimiento de las normas. “La solución para no cobrar a nadie es el respeto, es algo sencillo. Si todos respetamos las normas, nadie será multado”, señaló.

Con el regreso a clases, uno de los principales enfoques de la gestión es la educación vial, especialmente en las cercanías de los centros educativos. Desde las primeras semanas del ciclo lectivo, la Municipalidad ha intensificado sus acciones, comenzando con la demarcación de sendas peatonales y el control del tránsito cerca de las escuelas. Esto se hace con un objetivo claro: proteger a los niños. Olmedo destacó que este trabajo esta a cargo de la Dirección de Tránsito y busca sembrar la semilla del respeto por las normas viales desde temprana edad. «Iniciamos con los más chicos, los niños de nivel primario, porque son ellos los que nos enseñarán a nosotros en el futuro», remarcó.

Además, la Subsecretaría de Transporte implementó un proyecto innovador: la mini ciudad vial, un espacio donde los niños de jardín de infantes y de primer ciclo de primaria aprenden sobre las normas de tránsito de manera práctica. Este enfoque educativo está dirigido a formar ciudadanos responsables, conscientes de la importancia de la seguridad vial, que será fundamental para el futuro de la ciudad.

Corredores viales seguros:

un proyecto clave

para la movilidad urbana

Otro de los grandes proyectos en los que trabaja la Subsecretaría de Transporte es la creación de corredores viales seguros. Este proyecto tiene como objetivo optimizar el flujo del transporte público en la ciudad, permitiendo que los colectivos mantengan su velocidad comercial y, por ende, mejoren el tiempo de espera y recorrido.

Olmedo detalló que la creación de estos corredores implica la habilitación de carriles exclusivos para colectivos, así como la mejora en la infraestructura vial, con la correcta demarcación de zonas de carga y descarga, que deben respetarse estrictamente. Además, se propone la restricción del estacionamiento en ciertas áreas de alto tránsito para agilizar la circulación.

Aunque este proyecto ha enfrentado varios obstáculos, como la falta de unidades suficientes en el transporte público y la necesidad de rediseñar los recorridos, Olmedo afirmó que el trabajo sigue adelante. Si bien se esperaba poner en marcha los corredores viales con la colaboración de la empresa Crucero del Sur, los problemas con esta firma y la reconfiguración de los recorridos han retrasado el proceso. Sin embargo, la Subsecretaría sigue trabajando en conjunto con la consultora Fermoza tu ciudad en movimiento para adaptar los planes a las nuevas necesidades de la ciudad.

Fotomultas: una herramienta

necesaria para el

cumplimiento de las normas

Uno de los temas más polémicos sobre el tránsito urbano en los últimos tiempos es la implementación de las fotomultas. En este contexto, Olmedo fue claro: “Las fotomultas no son el objetivo, son una herramienta para garantizar el respeto a las normas. Si todos respetáramos las leyes de tránsito, las sanciones no serían necesarias”.

El Subsecretario explicó que el objetivo no es castigar, sino prevenir accidentes y promover una convivencia armónica en las calles. Para ello, se ha recurrido a la instalación de cámaras en puntos estratégicos de la ciudad. Estas cámaras tienen la función de registrar el cumplimiento de las señales de tránsito, como el respeto a los semáforos, una de las infracciones más comunes. Según expuso, la falta de conciencia por parte de algunos conductores sobre las consecuencias de no respetar las señales de tránsito es alarmante. “Hay quienes no comprenden el daño que puede generar el no respetar una luz roja, pero con estas cámaras se busca hacer cumplir la ley”, enfatizó.

A pesar de las críticas de algunos sectores, la implementación de cámaras de vigilancia y las fotomultas están pensadas para que todos los ciudadanos cumplan con las normas, garantizando así su seguridad y la de los demás. Las campañas de concientización, tanto en medios de comunicación como en las visitas a escuelas y barrios, son una de las principales herramientas para llegar a los vecinos y lograr que las normas viales se respeten.

Concientización y

responsabilidad: claves

para una Ciudad sin multas

A pesar de que la Subsecretaría ha realizado innumerables campañas de concientización, Olmedo reconoció que todavía hay una porción de la sociedad que no se sensibiliza con el tema de la seguridad vial. “Nosotros hemos lanzado programas de prevención en el 90% de las radios de la ciudad, en las redes sociales, en las pantallas de publicidad, hemos ido a los barrios, a las escuelas. Sin embargo, hay un sector de la sociedad que sigue sin tomar conciencia de la gravedad de violar las normas de tránsito”, lamentó.

A través de estas campañas, la Municipalidad busca alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, promoviendo el respeto y la educación vial. Sin embargo, Olmedo dejó claro que, en aquellos casos donde la conciencia no llega, las sanciones son necesarias para garantizar el bienestar de todos.

La gestión actual, liderada por el Ingeniero Jorge Jofré, ha puesto el foco en la seguridad vial, pero Olmedo expresó que el trabajo debe continuar. “Queremos que el que venga después de nosotros siga profundizando el camino que hemos iniciado. No importa el color del gobierno, lo importante es que se siga trabajando para una ciudad más segura”.

El futuro: una Ciudad

más segura para todos

Finalmente, el funcionario municipal hizo un llamado a la reflexión a los vecinos. “A veces las medidas de control, como las fotomultas, pueden generar molestias, pero lo que estamos buscando es salvar vidas”, concluyó. La educación vial, la concientización y el respeto a las normas son, según Olmedo, las claves para evitar sanciones y garantizar la seguridad de todos en las calles.