José Recalde insistió en la higiene y dijo que el alcohol en gel «no te hace inmune»

José Recalde, vicepresidente de la Cámara de Farmacéuticos de Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO indicó que, pese a ser el insumo más solicitado en este último tiempo el alcohol en gel «no te hace inmune», además comentó que para que alcance a la mayor cantidad de personas venían uno a un precio determinado, el cual ascendía de manera considerable si querían llevar más. «El stock es escaso para todas las farmacias que somos. Ayer -miércoles- recibimos alcohol en gel, pero duró muy poco. Muchas personas querían llevar en cantidad el alcohol de 250 mml que salía $200, entonces si llevaban uno le salía ese precio, si quería dos a $300 cada uno, si quería tres a $400 cada uno, entonces el cliente desiste y lleva solo uno», comentó.

Confió que «tener alcohol en gel no te hace inmune, la única manera es tener mucha precaución, mantener la higiene del hogar y la higiene personal».

Detalló Recalde que esta situación va a continuar y que son los 15 primeros días de una etapa donde «tenemos que saber que debemos tomar como hábito mantener distancia entre las personas, después esto se va a ir agravando. Hay que ser conscientes de que la pandemia a Formosa va a llegar, por ende, esto que estamos haciendo al principio debe ser automático. La higiene, la limpieza, la distancia y el no salir del hogar debe ser algo cotidiano».

Explicó también a la sociedad en su conjunto que «las farmacias no vamos a cerrar» por ende «necesitamos que ustedes nos protejan a nosotros sin salir de sus hogares, si no es necesario no salgan, si no es necesario no vengan. Vamos a implementar deliberys».

«Cuando se va a ver a los padres lo primero al llegar a la casa es la higiene personal, antes del saludo, antes del contacto. Es mejor si evitamos el contacto, no hace falta tocarse, el saludo debe ser a la distancia, esas cosas deben ser habitual para nosotros».