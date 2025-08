José Vildoza es nuevo refuerzo del Básquet Girona

Llega con todos los galardones bajo el brazo: fue campeón con Boca, elegido el mejor jugador del ámbito local y ahora dará el salto a la ACB para vestir los colores del Girona. Firmó por una temporada.

Del grito de campeón en La Bombonera al salto europeo. José Vildoza fue anunciado como nuevo refuerzo del Básquet Girona y jugará la próxima temporada en la Liga ACB. El base cordobés, MVP de la temporada y de las dos finales ganadas con Boca en la Liga Nacional, arriba al viejo continente para encarar un nuevo desafío en su carrera: competir en una de las ligas más fuertes del mundo. Y va con todo.

El base cordobés, de 29 años y 1,91 metro, firmó contrato por una temporada con el conjunto español y se prepara para su nuevo desafío en Europa. Y es que previamente, el ex San Lorenzo había tenido un paso por el básquet del viejo continente -en el Cibona Zagreb de Croacia- tras sus años dorados en el club de Boedo, donde fue tricampeón de la Liga Nacional.

Pepe, que el próximo 15 de enero cumplirá 30 años, forma parte del seleccionado argentino conducido por Pablo Prigioni que se prepara en España para disputar la AmeriCup, torneo se jugará del 22 al 31 de agosto en Managua, capital de Nicaragua.

Después de brillar en Boca, donde fue clave en los últimos títulos y MVP de las finales, ahora el argentino tendrá la oportunidad de demostrar todo su potencial en una de las ligas más competitivas del mundo, donde se verá las caras con compatriotas como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola, entre otros.

El visto bueno en Girona

El director deportivo del Básquet Girona, Fernando San Emeterio, no dudó en destacar el talento de José Vildoza tras su fichaje. «Es un jugador con mucho talento y está en un momento de madurez importante para dar este paso», afirmó en declaraciones oficiales del club.

Para San Emeterio, tanto el club como el propio Vildoza coinciden en que este es el momento ideal para el base argentino de desembarcar en la ACB.

Aunque su experiencia en Europa es limitada -solo una temporada con el Cibona Zagreb, jugando en la liga adriática y la liga croata-, Vildoza llegó a disputar finales y partidos importantes en Sudamérica, donde demostró capacidad para asumir grandes responsabilidades.

Pepe no soló llega al equipo catalán con la experiencia tras ganar las dos últimas ediciones de la liga argentina y sumar varios títulos colectivos e individuales en su carrera. Además, es internacional con la Selección Argentina, un plus que aporta peso a su currículum y refuerza su perfil como jugador completo.

Además de su rol de base, puede desempeñarse como escolta gracias a su gran versatilidad. San Emeterio destacó su «muy buena mano desde la línea de tres puntos»y «una gran capacidad para pasar la pelota con las dos manos», características que lo convierten en un arma importante para el Girona en la próxima temporada.