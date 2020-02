José Yorg: «Saludamos al Plan Nacional de Lectura como remedio contra la etnofagia estatal impuesta por Macri»

Compartir

El educador social, José Yorg dijo que el Plan Nacional de Lectura recientemente recuperado y lanzado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, es una medida extraordinaria. «En realidad es una medida revolucionaria porque neutraliza el vaciamiento de la conciencia popular, social y cooperativa, instrumentado por la dominación neoliberal encarado por Mauricio Macri».

«El Plan tiene entre sus principales lineamientos garantizar 180 lecturas posibles para los 180 días de clases considerando que el 70 por ciento de los menores en situación de vulnerabilidad económica no han tenido la posibilidad de que alguien les lea un cuento, el objetivo central de esta iniciativa es garantizar el efectivo derecho a la lectura como herramienta para democratizar el conocimiento», se dijo en el lanzamiento de dicho Plan.

«Así, en ese contexto de anomia de lectura, el término o vocablo etnofagia estatal hemos conocido a partir de los trabajos de Héctor Díaz-Polanco, antropólogo y sociólogo de origen dominicano, aunque residente en México, profesor-investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México (CIESAS) que refiere al espectro aborigen, pero nosotros le damos una connotación general, contra el pueblo mismo, sin distingos», señaló Yorg.

«La aventura de la cooperación»

«¿De qué sirve leer y leer bien, si nosotros los campesinos no vamos a seguir estudiando?, me preguntó un alumno hace tiempo, ¿De qué sirve leer y reflexionar, me dijo un conocido, persona ya en proceso de embrutecimiento e involución, prácticamente un imbécil incorregible? La lectura y la interpretación textual proporcionan al individuo el deleite literario, una cultura humanística formidable, que lo eleva en su criterio y en su accionar positivo para sí mismo y la sociedad»

«Nosotros, docentes cooperativos, en nuestra actividad áulica siempre nos apoyamos en el magnífico libro editado por Idelcoop denominado ‘La aventura de la cooperación’, una emocionante narrativa que atrapa a los niños/as porque es la historia de la humanidad adornada con dibujos elocuentes».

«En verdad-confesó el educador-a veces sentimos vergüenza ajena porque niños/as, jóvenes y docentes desconocen las maravillas del noble cooperativismo», pero «ahora estamos muy entusiasmado por este tipo de acción lanzada desde el gobierno nacional que preludia un apogeo de la educación cooperativa escolar y universitaria».