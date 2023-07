José Yorg volvió a valorar el monumento al Mariscal López en nuestra ciudad

El educador social José Yorg volvió a valorar el monumento al Mariscal López enclavada en la ciudad capital de Formosa, motivado por la lectura del artículo “Una historia silenciada en la Guerra del Paraguay” publicado ayer 19 de julio por Página 12 y escrito por el periodista y docente Gustavo Veiga en que referencia al campo de concentración que el historiador paraguayo Jorge Coronel Prosman reveló en su libro “Prisioneros paraguayos en Cuiabá. Espías epidemias y la triple frontera”.

Señaló Yorg que el artículo citado nos ilustra que “La historia del campo de concentración transcurre en la Triple Frontera, pero no en la más conocida y porosa de Brasil, Argentina y Paraguay, sino en una ubicada más arriba. La que incluye a Bolivia y excluye a nuestro país”.

“En una entrevista que publicó el diario La Nación de Asunción (Py), el autor de Prisioneros paraguayos en Cuiabá dice que “se debe trabajar más en el concepto imperialista del Brasil, que oculta muchas cosas, no tanto como que hay documentos secretos, sino por ejemplo de haber tenido en plena guerra un campo de concentración o campo de detención como se lo ha dado de llamar. Es difícil de creer porque la guerra era contra López, según los discursos. Y ahí no había ningún pariente de López. Eran paraguayos, civiles, trabajadores de estancias, que no tenían nada que ver con la guerra…”.

“La verdad nos hará libres”

Agregó Yorg que “tal como dice el evangelio “la vedad os hará libres”, debemos auscultar el pasado para develar la verdad histórica de hechos que avergüenzan a los pueblos y de tal modo plantear su superación dolorosa que nos hará libres, sin dudas”.

“Entonces, cómo no valorar en su justeza la decisión del gobierno de la Provincia de Formosa en erigir un monumento al Mariscal Francisco Solano López cuya significación habla de la hermandad Latinoamericana en su más alta consideración y afecto, cerró Yorg.