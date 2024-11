Joven agredida por su vecino denuncia mal accionar policial: «Me siento más desprotegida que antes»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Magali Echeverría, victima de la agresión de su vecino del barrio San Juan Bautista relató el hecho, y lamentó el accionar que tuvo la Policía de Formosa. “La Policía hace una publicación en su sitio oficial casi desmintiendo mi caso, yo sentí como que me soltaron la mano y por eso digo que me siento hoy un poco más desprotegida que antes de la denuncia”, dijo.

El relato competo:

“Soy del barrio San Juan Bautista, el conflicto inicia hace años cuando nosotros nos mudamos y ellos no quisieron que hagamos la muralla medianera. Entonces mi papá trae la construcción un poco más hacia adelante de nuestro terreno y empieza a levantar nuestra casa, o sea, la construye en ese momento y no hubo modificaciones. Ellos sí construyeron toda una casa nueva después de la nuestra. A raíz de eso ellos nos comen una parte de nuestro terreno y la muralla de atrás es la que judicialmente salió el juicio a favor de mi papá para que él derrumbe en realidad, la propietaria -la mamá de él- tenía que hacerlo, pero no lo hizo. a que ella derrumbe esta esa muralla y mi papá construía, una nueva muralla en la medida correcta.

También vino una agrimensora que midió y puso un hilo divisor en la medida correcta. La agresión sucede entre este hilo y la muralla a derrumbar porque ellos aludieron que no tenían dinero para derrumbarla, entonces mi papá se ofrece a hacerlo bajo su propio costo. Cuando vinieron los albañiles para continuar porque ya hicieron un pedazo de la construcción, cuando vinieron ese viernes para trabajar él actúa de manera violenta.

Ellos aceptaron que se tire esa muralla justamente por el acuerdo judicial que se hizo, es más, él no tiene nada que ver en este acuerdo la que firma y la que hace el acuerdo es totalmente su madre en el acuerdo judicial se los nombran a la madre de la propietaria, mi papá y mi mamá, a nadie más.

El hecho sucedió el viernes 15 de noviembre a las 15 horas, los albañiles llegaron a las 15:00 y se disponían a quitar las chapas que tapaban el hueco que había quedado, en ese momento él ya estaba en el patio de atrás junto con su sobrina, solo ellos dos y lo llama a mi papá. Yo estaba tomando tereré con una vecina en mi patio, como veo que mi papá ingresa con él voy para grabar un audio porque ya sabemos que tiene un perfil medio raro, agresivo y mentiroso. Entonces grabo un audio de WhatsApp en el chat de mi mamá y cuando él me ve a mí que yo también estoy ahí detrás de mi papá y detrás del albañil empieza a agredirme, me dice que me retire, que se su terreno y que están hablando entre hombres a lo que yo le respondo que la chica también estaba ahí, o sea, no era yo la única mujer entre ellos. Cuando yo bajo la mirada para empezar a grabar vídeo porque la situación se estaba poniendo más tensa, siento que él me pega por la cabeza lo que me hace rebotar contra la pared.

Ante esto mi papá obviamente intenta defenderme y ahí yo logro encontrar la aplicación de cámara en mi celular y empiezo a grabar y en el en el comienzo del vídeo se escucha que yo le digo ‘a mí me vas a pegar’ yo quedé sorprendida de que me agredió 100% a mí desde el principio. Antes del vídeo también me sostiene del cuello y me arrastra contra la muralla, que yo tengo los raspones desde el hombro hasta el codo.

Acto seguido agarró dos piedras que trato de esquivar, pero la primera me impacta en la cintura del lado izquierdo, que si bien tengo un raspón visible el golpe todavía lo tengo, el dolor todavía persiste. El segundo escombro es mucho más grande que gracias a Dios no llega a golpearnos ni a mí ni a mis papás. Ahí terminamos porque mi mamá me retira del de ahí y me saca hacia mi patio.

Denuncia

Después del hecho automáticamente fui a la Comisaría Sexta. Fue todo muy rápido, en minutos. Cuando quise realizar la denuncia por violencia de género desde el principio a lo que primero el policía me dijo sí, sí, bueno, escribió ahí cabe recalcar que yo estaba lastimada muy nerviosa en ese momento recién había pasado todo esto. El chico que me atendió escribe mi denuncia y me dice ‘mira firmando rápido y que te lleven al forense porque ya se va’. Fuimos al forense quien es una persona mayor, solamente escribió los raspones visibles, que yo tenía en este momento que era lo del codo y lo de la cintura, no especificó mucho. Nombré que tenía un golpe en la cabeza y que me dolía mucho, pero solamente pusieron los raspones visibles.

Horas después no me dejaban ir a mi casa porque cuando yo volví del forense él ya estaba radicando también su denuncia, que después me encierran en una oficina con un policía quien me informa que yo podía quedar detenida, a lo que yo le digo porqué si le vengo haciendo denuncias por amenazas hace años y nunca hicieron nada. Ahora me hizo, hagan algo y él me responde bueno, pero no hay muerte. Eso realmente me indignó y me puso muy nerviosa.

Al parecer tenía que llegar media muerta para que por lo menos lo demoren, todavía sigo pensando en esa frase, no solo por mí, sino por todas las que ni siquiera se animan a denunciar a contar que son agredidas por estas cuestiones policiales justamente. Hoy yo me siento más desprotegida que antes de hacer la denuncia, porque él tiene una hermana policía que ingresó como pancha por su casa a hablar con todos los policías, él estaba en una oficina con su mamá, su hermana, todos sus familiares con aire acondicionado, mientras que yo que estaba sumamente lastimado y en una crisis de nervios estaba sentada afuera, hacía mucho calor. Pedí asistencia de la ambulancia porque me dolía mucho la cabeza, sentía que me iba a desmayar y la ambulancia tardó aproximadamente una hora y media que mi tío tuvo que volver a pedir porque no sabemos si ellos llamaron o no.

Después de lo ocurrido, él hizo publicaciones en el Facebook burlándose que él está haciendo su vida normal. Yo lamentablemente sí siento un cambio en mi vida. Se creo una cuenta falsa donde empezó a poner fotos mías y de mi familia diciendo mentiras, todo esto lo tomé sin mucha importancia porque él no dio la cara nunca, no se defendió ni siquiera con su propio nombre.

Publicación policial

A todo esto, la Policía hace una publicación en su sitio oficial casi desmintiendo mi caso, ilustrando la nota con la foto de él donde sostiene el escombro, pero desmintiendo que haya denuncias anteriores mías y que dije que tenia un video, lo cual, si lo dije y me dijeron ‘sí, sí, después lo ampliamos. Tráelo en un CD’. después de la publicación de la Policía yo tuve un episodio de ataque de pánico.

Realmente confío mucho en la institución policial, la respeto un montón y por eso cada vez que pasó algo con mi vecino acudí a la Comisaría Sexta y también lo hice a la Secretaría de la Mujer. Tengo denuncias hechas desde el 2015- 2016, que ellos hayan hecho esta publicación, yo lo sentí como que me soltaron la mano y por eso digo que me siento hoy un poco más desprotegida que antes de la denuncia”.