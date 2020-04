Joven alojada en la Escuela de Cadetes aseguró que «después de que nos quejamos comenzaron a mejorar las condiciones del lugar»

Compartir

Micaela, una joven que se encuentra alojada en la Escuela de Cadetes de la Policía cumpliendo la cuarentena en contacto con el Grupo de Medios TVO sostuvo que mediante que hicieron público el estado en que se encontraba el lugar ahora «hubo mejoras» y lamentó que «este gobierno provincial no acepta críticas ni errores, es una vergüenza».

«Estaba alojada con mi papá que es diabético, él se fue a buscarme, cuando regresamos le pidieron que no se baje del auto hasta que lo vea un enfermero; mi mamá se tuvo que acercar al lugar a la madrugada para presentar los papeles y su medicación porque él no tenía nada», comenzó explicando y agregó que «ese mismo día él se fue, lo llevaron en una ambulancia».

«Yo sigo alojada acá en la escuela. Estamos en las últimas habitaciones, en las primeras hay chicos de Bahía Blanca y Misiones que vinieron en diferentes días que nosotros. Cuando nosotros vamos a buscar la comida nos cruzamos con ellos», indicó.

Cuando se le preguntó por las condiciones expuso que «mejoraron» en cuanto a que «nos querían traer y meter a 7 personas en una habitación que no estaba acondicionada para esto».

«La primera noche pedimos repelentes porque íbamos a dormir en los autos, pero no nos hicieron caso; en la quinta noche recién nos dieron. Un señor estuvo con el mismo barbijo durante tres días. Ahora mejoraron en cuanto a los baños ya que cambiaron algunas mochilas y tapas de los inodoros, también las duchas. Nos piden que no nos bañemos al mismo tiempo porque la luz no aguanta; también cambiaron los ventiladores de las piezas que no andaban».

«A partir de que todo esto se hizo público y la intervención de la Justicia empezaron a mejorar las condiciones básicas, tendrían que haber hecho este trabajo antes de traer a meternos acá. Nadie debe venir a explicar al Ministro cómo manejarse si los protocolos están pautados a nivel nacional», aseveró Micaela.

«Dos noches dormimos en los autos exigiendo dignidad humana», añadió y cerró explicando que «yo vine por insistencia de mi papa, porque allá estoy sola y creo que para ningún padre es lindo vivir con la incertidumbre de cómo está tu hijo. Este gobierno no admite errores o quejas, el formoseño es conformista, yo no me puedo quedar callada viendo todas las falencias».