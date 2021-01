Joven alojado en el Cincuentenario hace más de un mes continúa dando positivo a coronavirus

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Fernando, un formoseño que se encuentra en alojado en el Cincuentenario hace más de un mes y 8 PCR positivos, indicó que “hasta el momento no tengo síntomas. Yo empecé a hacer la cuarentena desde el 23 de diciembre en Belgrano, el 5 ingresé en el Cincuentenario”.

Al ser consultado por cómo contrajo el virus aseveró que no sabe y que “en el primer hisopado que nos hicieron di negativo luego di positivo. Hasta el momento me hicieron 8 hisopados que siguen dando positivo; estaba con todo el grupo familiar, pero a ellos les dieron el alta luego de 14 días”.

Seguidamente, Fernando comentó que “estoy cansado, harto, tengo una vida afuera, cuentas que pagar, perdí el trabajo. Ahora debo empezar de cero”.

Asimismo, al hablar de cómo es estar en el Centro de Atención Sanitaria- CAS- del Cincuentenario recordó: “cuando ingresé éramos 400 personas y ahora comenzaron a desocupar todo y quedamos cerca de diez aproximadamente. Ayer -martes- trasladaron a unas 80 personas de acá, hicieron varios viajes, a mi cuñada que estaba conmigo la llevaron al Evita, ella no tiene síntomas, nada, y no le dan una explicación del porqué la llevaron”.

“Cuando entramos recién era un desastre, por la cantidad de personas no se podía caminar, estábamos todos apretados y encimados. Nos dábamos la vuelta y nos encontrábamos con alguna persona diferente, y mientras tanto seguían trayendo gente acá”, expuso el mismo.

Y continuó: “después de todos los percances que hubo y protestas que hacíamos conseguimos que nos dejen salir una hora y media al patio todas las tardes”.

Dijo en este sentido que “protestamos porque ya estábamos cansados de escuchar siempre las mismas respuestas, había gente que sí quería quemar los colchones, después gracias a las criaturas se tranquilizaron. Tenemos que reclamar todo el tiempo para que no nos tengan como a unos animales”.

Añadió que para ir al baño “si justo encontrábamos uno libre bienvenido, sino había que esperar”.

En cuanto a la comida indicó que “primero no era rica, después era poco porque nos traían dos mini patys con cuatro palitos de papas fritas, y eso era todo. A la mañana leche con pan. Después de las protestas empezaron a traer comida que se puede comer”.

“La única forma de que nos escuchen era hacer protesta y funcionó, porque siempre teníamos la misma respuesta hasta que nos cansamos de escucharla y nos organizamos, sino siempre íbamos a estar en la misma situación”, dejó en claro.

Finalmente, Fernando confió que no sabe ciertamente por qué sigue dando positivo. “No me dicen a qué se debe que siga dando positivo, si me informaron que hay gente que estuvo 45 días y que le salía un PCR negativo y otro positivo”, culminó.

Compartir

Linkedin Print