Joven apuñalado en una fiesta clandestina: un hecho que conmociona a Formosa

En entrevista con el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, la subcomisaria Laura Torales de la Policía de Formosa ofreció detalles sobre un lamentable incidente ocurrido en el barrio República Argentina. Un adolescente resultó gravemente herido tras ser apuñalado en un evento clandestino, un suceso que ha generado gran repercusión en la comunidad. La investigación sigue en curso para dar con los responsables.

Los hechos: Una noche de fiesta que termina en tragedia

El suceso tuvo lugar el sábado por la noche. La subcomisaria Torales relató que la policía fue alertada a través del 911 sobre el ingreso de un menor de edad en el Hospital Digital número 8, con una herida de arma blanca. Los agentes se dirigieron de inmediato al hospital y conversaron con la madre del joven, quien les informó que su hijo había asistido a una fiesta privada en una quinta del barrio. «En un momento determinado, mantuvo un inconveniente con un grupo de jóvenes que pretendían ingresar al evento y resultó lesionado,» explicó la subcomisaria. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde se confirmó que la herida punzocortante le había perforado, aparentemente, el pulmón derecho. Actualmente, el joven permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Intervención policial y consecuencias legales

Tras la denuncia, los uniformados, en colaboración con la Unidad Regional 1, distrito 5, se presentaron en la casa quinta donde se celebraba la fiesta. Allí constataron la presencia de numerosos menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. De inmediato, se solicitó la intervención de inspectores de bromatología municipal, quienes «procedieron a realizar un acta de clausura por no contar con la habilitación municipal y se despejó al grupo de jóvenes del lugar,» afirmó Torales. Como parte del operativo, se demoró a un adolescente y se secuestraron un machete, una motocicleta y varias bebidas alcohólicas.

«En cuanto al lesionado, se inició una causa judicial con intervención del juzgado de instrucción y correccional número cinco y se dio conocimiento al juzgado de menores,» agregó la funcionaria. Aunque un joven fue demorado, la subcomisaria aclaró que aún no está sindicado como el autor del ataque. «Es protagonista, pero todavía no fue individualizado el que realizó el hecho,» señaló, enfatizando que la investigación se encuentra en una etapa preliminar.

Fiestas clandestinas: un problema recurrente y sin control

El trágico suceso pone de manifiesto una problemática recurrente en la región: la proliferación de fiestas clandestinas que operan sin las mínimas condiciones de seguridad. La subcomisaria Torales hizo un llamado a la «responsabilidad» de los organizadores y de los propietarios de las quintas. «Se les responsabiliza al propietario porque evidentemente tienen conocimiento que se va a realizar un tipo de evento,»manifestó. La falta de habilitación municipal y el consumo de alcohol por parte de menores son elementos comunes en estos eventos, creando un caldo de cultivo para la violencia. La policía recomienda que, al organizar este tipo de encuentros, se cuente con la habilitación necesaria y se restrinja el acceso a menores, además de prohibir el ingreso de objetos peligrosos, como armas blancas.



Otro caso en investigación: Nelson Gómez

Además del incidente de la fiesta, la subcomisaria también se refirió al caso de Nelson Ramón Gómez, el hombre cuyo cuerpo sin vida fue hallado después de ser intensamente buscado. La policía, junto con la Prefectura Argentina y Paraguaya, encontró el cuerpo de Gómez, quien había desaparecido tras volcarse la canoa en la que pescaba con su cuñado. Aunque la versión del cuñado indica que el incidente fue un accidente, la familia desconfía y señala que las circunstancias que rodean el fallecimiento «se mantienen bajo investigación y por supuesto con el secreto judicial correspondiente.» La policía está investigando si el hecho fue una fatalidad o si existieron otras circunstancias detrás de la muerte.

La investigación de ambos casos continúa y se espera que las autoridades ofrezcan más detalles a medida que avancen las pesquisas. La comunidad de Formosa permanece atenta a las novedades, esperando justicia para las víctimas y que se tomen medidas para prevenir futuros sucesos.