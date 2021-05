Joven denunció que en el Distrital 8 le robaron las pertenencias a su padre que murió por Covid-19

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Maico Peralta, hijo del empresario cordobés Elsio Peralta que desde hace más de 20 años residía en Formosa donde tenía una fábrica en Palo Santo, denunció que en el hospital Distrital Nº 8 le habrían robado las pertenencias a su padre que falleció por coronavirus días atrás.

El muchacho vive en Córdoba y llegó hasta nuestra ciudad capital tras el deceso de su progenitor, lo que provocó aún más angustia al encontrarse con el faltante de varias pertenencias del hombre que luchó contra el virus por más de 25 días.

Comenzó relatando que llegó hasta el hospital ubicado en la zona norte de la ciudad “para retirar las cosas de mi papá, solamente tenía que ir y retirar las pertenencias e irme, era cosa de 20 minutos como mucho, cuando llego se demoraron en traerme las cosas, después me dieron una bolsita roja toda precintada donde había dos remeras, como todo eso estaba con covid tuve que tantear a ver si estaba el celular y me di cuenta que no estaba, me volví y le dije a uno de los del hospital que faltaban cosas, que no había ido con dos remeras, faltaba su teléfono, demoraron un rato, me trajeron una valija de mi papá envuelta en una bolsa de consorcio también con precinto pero violentada, estaba abierta y otra bolsa de consorcio con un poco de ropa y demás, también con precinto violentada, la abrieron adentro del hospital, rompieron el protocolo y anduvieron con la valija abierta ahí dentro, así me la entregaron, cuando me doy cuenta el celular no estaba ahí, empecé a los gritos, le faltaban cosas de oro, las cosas materiales no me interesan, que a quien se la robó le sirva, lo que realmente me importaba era el contenido del celular porque habían fotos y cosas nuestras, hay unas 50 familias o más detrás de ese teléfono donde tenía mucha información de sus empleados y el trabajo, lo único que me importaba era el contenido del celular”.

Ante esto aseveró que “hice el reclamo, hablé con el director que nos cerró la puerta en la cara, yo revisé las cosas fuera del hospital porque la bolsa ya estaba abierta, con el dolor estuve tres horas y nunca me dieron ninguna respuesta, abrí todo a ver si realmente estaban las cosas y empecé a los gritos por eso me hicieron caso y estuvieron detrás mío pero las cosas no aparecieron, ellos dijeron que mi hermano, que estaba conmigo, supuestamente pegó una patada en un mueble cosa que no fue así, estuvimos más de tres horas esperando, lo esposaron y se lo llevaron cuando fuimos a buscar las cosas de mi papá, ellos se robaron las cosas y nadie fue preso, nadie hizo nada ni el director siquiera”.

“Ellos me decían que dé vuelta la bolsa, que seguramente lo había dejado en otro lado pero yo sabía que el celular estaba ahí adentro, yo venía siguiendo los movimientos de mi papá que estuvo 25 días muy grave, la luchó hasta donde pudo”, aseguró.

Contó seguidamente que con todo el dolor a cuestas, “el miércoles tuve que salir a las seis de la tarde de Formosa porque hasta esa hora estaba abierto para salir, tuve que dejar todo, a mi hermano lo liberaron a las cinco de la tarde más o menos, estuvo demorado hasta que lo pude ir a buscar, nos hicieron pasar un día realmente feo”, recordó.

“Todos nosotros somos de San Francisco, Córdoba y mi papá vivía en Formosa, hace dos años no lo veía por todo esto del coronavirus y él tenía miedo de viajar para no infectarse y se terminó infectando acá”, dijo muy angustiado.

“Mi papá con la provincia se ha comportado, ha sido un señor, cumplió con todo, es lamentable lo que le hicieron, dejó su familia por Formosa y así le pagaron, nadie nos dio una respuesta”, finalizó.

