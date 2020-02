Joven estafador que cayó preso ya había estado detenido por robar en la casa de una comerciante

Compartir

Luego de que días atrás la Policía detuviera a un joven acusado de estafar a una gran cantidad de personas con la promesa de que tras la entrega de una suma de dinero (3 mil pesos), le conseguiría trabajo en una conocida embotelladora internacional ubicada en la ciudad de Formosa, Angie, una comerciante del barrio Guadalupe contó que un tiempo atrás el mismo muchacho ya había estado preso porque ingresó a robar una importante cantidad de dinero en su domicilio, ayudado por otro joven. En ese entonces, el delincuente trabajaba para una empresa que lo envió como jardinero a la casa de la damnificada. Por ese delito estuvo preso poco más de una semana y ahora volvió a delinquir, esta vez estafando a la gente en su buena fe que ante la desesperación por conseguir un trabajo cayó en su trampa.

«A ese joven por medio de una empresa que contraté para trabajo, lo llevaron para trabajar en mi casa como jardinero, tenía que trabajar todas las mañanas, no era empleado mío sino que de una empresa a la que yo acudí, pero no trabajó ni 15 días porque junto con otro chico que trabajaba en mi negocio un domingo entraron en mi departamento, cortaron los cables de la alarma, de la cámara, entraron por el techo y gracias a Dios los vio otro comerciante ya que yo estaba trabajando, cuando llego a mi casa a la noche me encuentro con que no estaba el candado, lo habían roto al igual que la puerta, abrieron los cajones del placard, revolvieron todo, cajas que tenía con cosas, descargaron y dejaron todo tirado, cuando yo entro escucho ruidos y como en el centro comercial había un policía corrí a llamarlo, él tenía más miedo que yo pero había sido que los vecinos de atrás habían hecho ruido, pero al haber tanto desorden dentro del departamento yo pensé que estaban todavía en la casa, pero ya se habían ido», comenzó contando.

«Me habían robado varias cosas, pero sobre todo dinero que es lo que más buscaban porque ellos sabían que había ganado un premio de Quini 6 creo que era y cobré, ellos sabían que yo tenía la plata y que guardé en mi casa, los policías incluso como que no me creían pero al ver tanto desorden, las pisadas en la casa empezaron a investigar y estos chicos cayeron solos. Lo que pasó fue que la Policía iba a llevar a todos los empleados para ver qué sabían, qué escucharon ya que yo desconfiaba de los ladrones del barrio por la forma en que entraron y además sabían que yo no estaba en el departamento todo el día, pero ellos solos se delataron porque cuando la Policía los iba a llevar para que declaren cada uno por su lado se resistieron, no quisieron ir, se pusieron nerviosos. Por suerte un comerciante del último local que está frente a mi torre los vio cortando los cables, cuando los policías le tomaron declaración a los vecinos ya los habían delatado. Los policías vinieron y a todos los empleados le iban a tomar declaración, en ese momento este chico pasó por mi negocio para traerme la llave de la casa y ahí se resistieron, no querían ir a declarar, yo les decía que vayan y que cuenten lo que sabían y ahí empezaron a llamar por teléfono porque parece que tenían otro socio más y se desesperaron, no querían ir, querían pegarle a los policías, se delataron solos», relató.

Asimismo contó el asombro que sintió al ver que el mismo muchacho otra vez estaba involucrado en un delito, esta vez por estafa que involucró a gran cantidad de personas. «Yo cuando vi la foto enseguida lo reconocí porque la empresa que lo había traído en aquel entonces como empleado tampoco me dio soluciones, según me habían contado estos chicos cuando estuvieron presos en la Alcaidía dijeron que no iban a contar donde estaba la plata porque ya estaban presos, uno creo que estuvo una semana y el otro unos 15 días, el otro se fue creo que a Buenos Aires o al sur y este chico quedó acá y siguió estafando gente».

«Yo cuando vi y hablé con gente de la empresa me dijeron que era impresionante la cantidad de personas que se presentaron con la esperanza de conseguir el trabajo, no podían creer a la cantidad de personas que este chico pudo engañar porque a veces anda mal vestido, otras muy bien, se ve que para poder aparentar todo», señaló.

«Los vecinos de cerca de su casa nos contaron que siempre tiene problemas con la Policía, que los corren, que se metían a la casa y ahí ya no podían hacer nada porque atacaba a los policías, era un chico con mucho prontuario», acotó.

«Según los policías con los otros que entraron a robar a mi departamento, él era el que manipulaba a los otros, eso es lo que ellos se dieron cuenta, se ve que tiene una forma de cómo convencer a la gente y ante la necesidad de trabajo cayó mucha gente más que nada porque en la empresa en la que ofrecía trabajo hay estabilidad laboral y muy buen sueldo», expresó Angie.

«Vi en las fotos que hasta tenía una camisa de la empresa, hay otros chicos que veo que tienen la ropa de ahí sin ser empleados, no sé cómo las consiguen, no sé si conseguirán con un amigo, con algún familiar o conocido pero ellos tienen la ropa, la publicación que subió es que tiene la ropa de la empresa pero él no trabajaba ahí», dijo aún asombrada.

«Lo ideal sería que todas las personas que fueron engañadas se acerquen para ampliar el sumario que tiene hasta este momento, quizás da hasta vergüenza que haya podido engañar a una persona, uno por ahí no se anima en ir a decirle al policía que el delincuente lo estafó por 3 mil pesos pero lo ideal sería que todas esas personas que se presentaron en la empresa se acerquen para que se amplíe el sumario y no salga tan fácilmente a seguir estafando porque si lo hacía con personas jóvenes imagínense a personas mayores que fácilmente caen engañadas», alertó.