Joven formoseño ganó un millón de pesos en el sorteo de un conocido influencer

Un joven de la localidad de Pirané se encontró con 1 millón de pesos en su cuenta bancaria al despertarse de la siesta tras ganar un sorteo realizado por el influencer paranaense Nico Lorenzón. «No lo podía creer, hasta ahora no caigo» expresó Adrián al Grupo de Medios TVO.

«Como todo joven estoy mucho con las redes sociales, Nico es un influencer muy conocido a nivel de Sudamérica inclusive, y realiza muchos sorteos, de plata, autos, celulares; me llegó una notificación para participar de un sorteo sorpresa, invertí 600 pesos en chances para participar del sorteo. En el transcurso de la siesta se hizo el sorteo en vivo, me desperté con muchas notificaciones avisándome que me había ganado un millón de pesos», contó Adrián.

El joven es empleado administrativo del Hospital de Pirané y participó del sorteo creyendo que el premio era un teléfono celular por lo que compró 6 chances de 100 pesos cada una para participar. «Mi mentalidad fue ganarme un celular por esos 600 pesos», confesó.

El instagramer Nico Lorenzón, oriundo de Paraná, es reconocido por ser un emprendedor tecnológico que realiza constantes sorteos entre sus seguidores de la red social de Meta. Ni bien Adrián salió sorteado, el influencer se comunicó con él para transferir el dinero.

«Una vez que me comuniqué con él, avisándole que me había enterado que gané el dinero, automáticamente me pide que le pase el CBU y una foto mía festejando, se lo pasé y a los 5 minutos estaba reflejado en mi caja de ahorro el millón de pesos, una locura. No me hicieron ningún descuento, está el millón así como me depositaron», manifestó Adrián.

Para el joven piranense, si bien la suma de dinero puede verse como extraordinaria, invertirá el premio de forma inteligente y continuará trabajando en el nosocomio de su localidad.

«Es mucha plata, pero no a la vez, voy a seguir mi vida normal, trabajando, esa plata voy a invertir para el futuro. Soy un laburante más, me levanto todos los días a las 6 de la mañana,» añadió.

Por el momento la decisión del joven afortunado es invertir a futuro, mientras que la cuenta del influencer crece en seguidores después de lo ocurrido con este sorteo.

En este sentido, Adrián, reflexionó sobre el impacto de las redes sociales. «Hoy en día son más y más las personas que consumen contenido en las redes sociales y siguen a influencers gracias al avance tecnológico y el poder de elección que permiten las mismas», finalizó.

