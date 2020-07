Joven fue atropellado y murió tras agonizar más de un mes; su familia exige justicia

Compartir

Familiares de Alexis Rolón, un joven de 19 años del barrio Mariano Moreno que falleció tras ser embestido por una camioneta y agonizar durante 38 días, en diálogo con el Grupo de Medios TVO pidieron justicia por el muchacho y una pena ejemplar para el responsable del hecho, que según manifestaron, continúa libre y sigue conduciendo.

El siniestro vial ocurrió a las 22 horas el 26 de mayo último en Trinidad González y Gutnisky cuando el muchacho iba pasando más de la mitad de la calle que tenía el semáforo en intermitente y fue embestido por una camioneta que le pasó por encima causándole múltiples fracturas y severos daños en los pulmones. El conductor del rodado huyó del lugar y fueron los transeúntes y conductores ocasionales quienes lo auxiliaron. Desde ese momento estuvo internado hasta que murió el viernes 3 de julio.

Ante esta situación, la familia pide justicia y que no sea otro hecho que quede impune.

Micaela, hermana de Alexis contó más sobre lo ocurrido. “Fueron 38 días de esperanza que teníamos de que mi hermano salga de esto, pero hace tres días falleció, hoy nos toca pedir justicia por él para que llegue a una concientización de que hay que respetar las normas viales, ahora ya no está con nosotros, solo tenía 19 años, muchas ganas de vivir y lo demostró esos días que luchó hasta no poder más”, dijo la joven.

Asimismo contó que “mi hermano siempre fue un chico que se la rebuscó, él estaba trabajando, esa noche iba en su moto para mi casa y cuando estaba pasando la calle esta camioneta venía a toda velocidad y se encontró con mi hermano, le pasó por encima y le causó fractura de clavícula, de las costillas, lo que lo complicó y lo llevó a la muerte es el tema de sus pulmones, estaban muy lastimados”.

“Esta persona nunca se detuvo, nosotros tenemos testigos de que lo pasó por encima y se fue, tenemos incluso un video donde se ve lo fuerte que venía esta persona y que mi hermano ya iba pasando la calle, se ve todo, pero también tenemos testigos de que esta persona se va, después volvió pero no lo socorrió, la gente de la zona lo auxilió y solo por eso llegó con vida al hospital”, denunció.

“La causa está caratulada como Homicidio Culposo, nosotros como familia lo único que pedimos es justicia, lo que más nos indigna y nos duele es que mi hermano no está más y también que como ser humano esta persona hizo algo inhumano, mientras mi hermano estaba vivo nunca se acercó a preguntar cómo estaba, cómo quedó, si necesitaba algo, gracias a Dios tuvimos el apoyo de muchas personas, desde un primer momento pedíamos donación de sangre y toda la gente lo ayudó, pero esta persona tampoco se acercó ahora que mi hermano ya no está más, nunca fue a darnos las condolencias ni nada”, lamentó la joven.

Además se refirió a si el conductor de la camioneta se encontraba alcoholizado al momento de conducir, “según nos dijo la Policía esta persona no tenía alcohol en sangre, pero no sabemos muy bien eso, esta persona nunca estuvo detenida, solo la camioneta estuvo secuestrada varios días, después se la dieron y sigue manejando como si nada y eso nos genera muchísima indignación, la camioneta que él tiene es un arma, nunca se puede comparar una moto con una camioneta, sea lo que sea, si fue un accidente o a propósito, esta persona nunca tuvo conciencia y venía a toda velocidad sabiendo que esto podía llegar a pasar, incluso podía haber chocado a una criatura, a una persona en bicicleta, nunca fue consciente de eso por eso venía a la velocidad a la que venía”.

La joven aseguró además que su familia fue quien debió buscar pruebas por sus propios medios y así consiguieron las filmaciones de la zona que demuestran cómo ocurrió el siniestro y en teoría complican al conductor. “Nosotros por nuestros propios medios buscamos las filmaciones ya que como no podemos acceder a las cámaras de la Policía tuvimos que hacer eso, en el medio del dolor tuvimos que hacer eso, ver el video nos causó mucha tristeza, cómo se lo ve a mi hermano en el video nos impactó mucho”, relató.

“Mi hermano siempre fue un chico alegre, tenía muchos amigos, respetando el distanciamiento le vamos a hacer un homenaje, solo lo velamos dos horas y hay muchos compañeros que no se pudieron despedir de él por eso le vamos a hacer un homenaje”, finalizó.