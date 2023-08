Joven no vidente denunció que le impidieron ingresar a un boliche

Martín Zárate (25) es una persona no vidente, aunque no permite que su incapacidad le impida realizar muchas actividades que hacen otros jóvenes de su edad. Como por ejemplo, ir al boliche. Pero este fin de semana fue diferente, porque se acercó a uno, y pese a que un amigo lo esperaba adentro, no lo dejaron entrar. Hizo conocer su caso para que se tome conciencia y se eviten situaciones de discriminación por las condiciones personales de quienes padecen algún tipo de discapacidad.

“Es la primera vez que me sucede una situación así, siendo que desde los 18 salgo a divertirme con mis amigos”, manifestó Martín, quien contó que el domingo a la madrugada personal de seguridad de un local bailable ubicado en avenida Independencia, lo retuvo en el acceso y no lo dejó ingresar “por su seguridad” sin una persona que lo acompañara.

“El domingo cerca de las 3 de la madrugada me encontraba en las puertas del boliche Macarena, en la parte que se le conoce como Blue. Quería ingresar a ese boliche ya que adentro se encontraba un amigo. Cuando llego en el remis, le pido al remisero que por favor me ayude a llegar hasta la entrada para que yo pudiera entrar, el remisero se baja conmigo, llegamos a la entrada y me dice que ya estamos en la puerta. Me despido del remisero y el de seguridad le pregunta si iba a entrar conmigo, y éste le dice que no, que solo era mi remisero. Ahí me dice, pero vos sos no vidente, y no podés entrar si sos ciego, me dice” señaló el muchacho.

“Puede pasar algo y no quiero tener problema en mi trabajo, me dice. Pero estoy bien vestido, tengo mi DNI, tengo mi derecho de admisión, usted no me puede echar le dije al seguridad. Si vos ingresás me podés meter en problemas. La única forma en que vos podés ingresar es que le mandes un mensaje a tu amigo para que venga a buscarte o venir con alguien, pero solo no vas a pasar, me advirtió”, contó Martín.

Martín aclaró que su denuncia “no busca una sanción o multa laboral para el personal de seguridad del boliche, sino más bien concientizar sobre la capacitación y abordajes inclusivos en situaciones similares donde hay personas con alguna discapacidad”.

“Desde los 18 años que empecé a salir a los boliches o lugares de diversión en la ciudad, solo y con amigos, pero es la primera vez que me sucede un hecho tan horrible como este donde me niegan el ingreso. Los encargados de locales bailables deben capacitar a su personal para que se interioricen de las leyes y pueden actuar con empatía y no desde el desconocimiento o la ignorancia”, concluyó.

Fuente: Noticias Formosa

