Joven que está en aislamiento hace 5 días exige que le den el resultado de su PCR

Nicanor, un joven oriundo del oeste provincial, que se encuentra aislado desde el 30 de diciembre en la Escuela 18 por ser contacto estrecho de un caso positivo a coronavirus habló con el Grupo de Medios TVO para hacer publico su malestar debido a la falta de información en cuanto al resultado de su PCR y también cargó contra la trafic en la cual viajó junto al caso positivo. “Si cumplían con los protocolos quizás se hubiese evitado esta situación”, disparó indignado.

“El día 30 vine para Formosa desde Laguna Yema, vine en un minibus donde no se respetaron los protocolos ya que superaron la capacidad establecida en el marco de la pandemia, no tomaron la temperatura a los pasajeros, además la mayoría venía sin barbijo. Ahora yo estoy aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo que viajó ese día en el mismo minibús”, comenzó diciendo el hombre.

Y continuó: “el 30 a la noche me llamó un Subcomisario de la Policía pidiendo que me acerque a una dependencia policial, yo no lo pensé dos veces y acudí a que me hagan el hisopado”.

“Los que estamos acá no sabemos si nuestro PCR dio negativo o positivo, por eso pedimos que nos den el resultado; nos dijeron que el resultado tarda entre 24 y 48 horas, ya han pasado más de 96 horas y no tenemos ninguna novedad”, asintió.

Consultado por su recorrida al llegar a la ciudad comentó: “la trafic me dejó en un campo que es donde vivo con mi papá con quien por fortuna no tuve contacto ya que se fue a trabajar”.

Al ser indagado por la cantidad de personas que viajaron con él respondió que “eran unas 15 personas”.

“Hoy -por ayer- me tenía que presentar en una empresa ya que soy oficial electricista y ahora corro el riesgo de perder mi trabajo por lo que esta pasando, todo por negligencia de las autoridades de la trafic; si cumplían con los protocolos quizás esta situación se hubiese evitado”, indicó.

“Hablé con el encargado y me dijo que van a ver qué hacen conmigo porque la situación está complica; me duele en el alma lo que esta pasando porque no tengo otros ingresos, si no trabajo no como”, confió Nicanor.

Por último, confió que “ya estamos entrando en un estado de desesperación, lo único que tenemos acá es a un enfermero que nos viene a tomar la temperatura, no tenemos ningún tipo de contención. Estamos todos sin saber si tenemos o no el virus”.

