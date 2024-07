Jóvenes de la CABA visitaron el Polo Científico y quedaron “impresionados”

El pasado miércoles 17, el Polo Científico, Tecnológico de Innovación recibió la visita de un grupo de jóvenes proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que vinieron a conocer Formosa y distintos lugares que tiene la ciudad, como el Centro de Medicina Nuclear “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” y el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Sobre este tema fue consultado el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, quien comentó que “el Polo siempre es un faro, porque recibimos visitas de distintos grupos de la región, la Nación o hasta internacionales”.

Y estimó que “todos destacan el desarrollo que aquí se está realizando mediante un equipo de jóvenes formoseños” y “se sorprenden por las oportunidades que el Estado provincial le brinda a los jóvenes en el campo de formación, como así también por las políticas ejecutadas en ciencia y tecnología para el desarrollo local”.

En este punto, precisó que “dentro de las concepciones del Polo Científico, se encuentra la formación académica”, es decir la preparación de recursos humanos, marcando que los visitantes “se sorprendieron al conocer el Instituto Politécnico de Formosa”, ya que “los medios nacionales no muestran estas cosas, venden una Formosa distinta”.

En este sentido, Orrabalis enfatizó que la provincia “hace tiempo viene trabajando y tiene planificadas perfectamente las estrategias en ciencia y tecnología”, acentuando que “los chicos quedaron muy contentos y motivados porque se llevan una imagen totalmente distinta a la que tenían”.

Por otra parte, reprobó contundente que el Gobierno de Javier Milei “no cumple” con la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en forma unánime por el Congreso en 2021. Dicha norma “establece que todos los años, de manera progresiva, tiene que ir aumentando” el presupuesto nacional destinado a ciencia y técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032.

Por el contrario, “lo único que recibimos son recortes, ajustes, desfinanciamiento y políticas totalmente en contra de lo que es la soberanía de un país, de un pueblo, del crecimiento y del desarrollo”, fustigó.

Y avanzó condenando que todas las medidas nacionales “son recortes estratégicos para debilitar el sistema científico y tecnológico, los equipos de investigación y aminorar la infraestructura”, advirtiendo que “va a costar mucho volver a poner en funcionamiento y remontar el engranaje que veníamos teniendo en ciencia y tecnología hasta el año 2015”.

No obstante, subrayó que “desde Formosa seguimos aportando y trabajando siempre en pos de los sectores sociales y, por eso, la ciencia y la tecnología en la provincia es aplicada, acercando el conocimiento, con el propósito de llevar cada vez mejor calidad de vida a la población”.