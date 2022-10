Compartir

Linkedin Print

La directora de la escuela 481 del barrio Eva Perón, Mirtha Aquino en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los hechos vandálicos con que se encontraron al llegar ella y otros docentes más al llegar al colegio.

Aquino comenzó diciendo: «nuevamente han ingresado a romper las cosas y digo nuevamente porque todos los fines de semana somos víctimas de vandalismo porque ingresan a romper los florescentes, focos, puertas como en este caso la de ingreso a nuestro depósito».

«Nuestro edificio es humilde y con el aporte de los papás lo mantenemos. A nosotros nos duele esto porque son chicos que fueron de la escuela o que van al secundario que entran a hacer de las suyas. No llevan nada, solo rompen todo», añadió.

Asimismo, contó que ellos proceden a sacar los focos y florescentes de la institución porque si no se quedan sin ellos y deben proceder a comprar nuevamente los elementos que fueron dañados.

En relación a que ocurrió con el timbre de la institución, la docente manifestó que el interruptor del timbre estaba afuera y los jóvenes le habían colocado un clavo que hizo que quede prendido por lo que se quemó, es por ello que han tenido que improvisar con una campana.

Los papás son los que nos avisan de los hechos que se dan en la escuela. En horas de la madrugada tengo llamadas a mi celular donde me alertan de lo que está sucediendo, muchas veces vengo y otras no porque por ahí temo por mi integridad física y la Policía muchas veces no puede hacer nada, los vecinos siempre se acercan a ayudar.

Por último explicó. “ellos solo ingresan con el fin de romper y robar las cosas de la institución”.

Compartir

Linkedin Print