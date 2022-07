Jóvenes se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo

Compartir

Jóvenes organizados en el Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur realizaron una jornada nacional por trabajo digno en distintos puntos del país. En Formosa Capital la jornada tuvo lugar ayer frente al Ministerio de Trabajo. El Grupo de Medios TVO dialogó con Karina Portillo, una de las integrantes de la organización.

Portillo comenzó diciendo “los jóvenes de SUR nos organizamos para pedir trabajo formal y pedimos que el Ministerio de Trabajo nos reciba para así poder trabajar en conjunto con los jóvenes que estamos dentro de la organización y que no cuentan con un trabajo formal y viven de un Potenciar Trabajo”.

Dijo también “somos muchos los jóvenes que estamos solicitando un trabajo digno”.

Consultada acerca de cuánto le pagan por el Potenciar Trabajo, la joven indicó que el sueldo es de 20 mil pesos y nosotros les damos a jóvenes la posibilidad de salir a trabajar porque hay muchos que trabajos de ladrilleros, albañiles o bien emprenden o estudian”.

“El dinero no alcanza para nada, pero hay muchos que i esa ayuda tienen y es completamente injusto que sigamos en esta situación, hay mucha necesidad y eso no ven los Gobiernos”, aseveró.

“Solo reclamamos trabajo formal, nadie quiere vivir de un plan. Esta provincia está dada vuelta. Nadie nos recibió, pero seguiremos viniendo las veces que sean necesarias porque hay mucha necesidad en los jóvenes y eso nadie lo ve”, aseguró.

“Según los resultados de la UCA publicados en mayo del corriente año, uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años, no estudia ni trabaja. Esta tendencia del 26,4% aumenta entre las mujeres y entre aquellas personas que provienen de hogares más vulnerables. A estos datos se suma que de los que trabajan, el 70%lo hace de manera precarizada, el promedio salarial para los menores de 24 años no llega a los 25 mil pesos, explicó.

“La jornada tiene el doble objetivo de solicitar al gobierno nacional que tome políticas decididas en la generación de empleo y en la inserción de las juventudes al mercado laboral y por otro, el de poner sobre la mesa los altos niveles de precarización en los que se encuentran los jóvenes que trabajan”, cerró.

