Jovina Luna: “Quiero que los soldados sean reconocidos como héroes nacionales”

Compartir

Linkedin Print

Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, caído en el ataque al Regimiento de Infantería Monte 29 ocurrido el 5 de octubre de 1975, en diálogo con el Grupo de Medios TVO recordó ayer otro aniversario del fatídico día.

“Se cumplen 45 años del ataque, el DNU ya es una ley, este gobierno lo único que tiene que hacer es reglamentarlo y ver como lo van a hacer, además el diputado Mario Arce lo presentó a la Cámara de Diputados donde se está tratando el presupuesto para el año que viene y así poder incluirlo en el presupuesto para que se haga efectivo del DNU del año pasado que presentó el ex presidente Mauricio Macri”, comenzó diciendo sobre el resarcimiento económico para familiares de los caídos y ex combatientes.

Asimismo expresó que “la causa de los valientes soldados de Formosa ya no es solo de Formosa, es una causa nacional porque ellos dieron la vida por nuestra Argentina, entonces creo que recién después de 45 años se están dando cuenta que les costó mucho darse cuenta, pasaron muchísimos años y tengo la esperanza de que este gobierno va a tener la sensibilidad de atender los reclamos de los familiares, hacer un acto de justicia”.

Contó en ese sentido que ayer mismo iba a ir a solicitar una audiencia con el presidente Alberto Fernández para tratar la cuestión del reconocimiento que desde hace muchos años lleva adelante.

Relató además que el ataque del 5 de octubre marcó para siempre su vida, ya que es el día en que cumple años. “Para mí sigue siendo muy sentido este día, de mucha congoja, tristeza, ese día a mí me marcó mucho, marcó mi vida, mi destino, porque debería ser un día lindo, alegre, del día que festeje mi cumpleaños, pero para mi es todo lo contrario, siempre lo sentí así, son mucho los años que pasaron, son 45 años de pedir reclamos, justicia, el reconocimiento para todos ellos, Formosa tiene como ley que el día 5 de octubre es el día del soldado formoseño, he luchado mucho, la plata no me va a devolver la vida de mi hermano, yo voy por la verdad, por la justicia y que dejen de homenajear a los asesinos de mi hermano en el Parque de la Memoria donde tiran flores, ellos están ahí como víctimas de la represión ilegal y es mentira, dieron vuelta la historia que no es esa, ese es mi objetivo, mi lucha y lo vamos a seguir haciendo hasta que lo podamos conseguir, por eso quiero que sean héroes nacionales, que el 5 de octubre sea un feriado como un 9 de julio, un 25 de mayo”.

En ese sentido expresó que ya hay una presentación en la justicia para que los nombres del Parque de la Memoria sean quitados, “la causa está caratulada como Estafa y estamos esperando que la justicia en este sentido porque también tengo bien en claro que por la pandemia no se trabajó muchos meses, pero ahora ya se volvió así que esperemos que esto llegue a buen puerto, sobre todo que se esclarezca el asunto, no hay nada más que decir ni que buscar, están todas las investigaciones, días, fechas, años, tenemos todo presentado en la justicia que solo tiene que actuar, nada más”.

“Se que en distintas partes del país la gente se va a reunir con las medidas necesarias, recordar a los soldados, sé que lo hacen en distintas provincias y eso me llena de orgullo, no los han olvidado, Argentina está saliendo de esto, las generaciones de 40 años para abajo no saben lo que pasó porque no lo vivieron, entonces esa cosa hay que revertir de manera urgente, son héroes que dieron la vida por todos los argentinos y deben ser reconocidos como héroes nacionales, ese es mi objetivo”, finalizó diciendo