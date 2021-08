JR Clorinda apoya la candidatura de Carbajal, en un “momento bisagra para el país”

Compartir

Linkedin Print

Jóvenes de la segunda ciudad de la provincia manifestaron su apoyo a la candidatura de Fernando Carbajal, a diputado nacional para estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 12 de septiembre.

“La elección que se viene no es una más, es el mensaje que vamos a enviar al gobierno del tipo de país en el que queremos vivir. Uno con respeto a las instituciones y los valores republicanos o un país que se asocia con Venezuela, Cuba, Nicaragua, lo peor del continente”, expresó Agustín Cantero, presidente de la JR Clorinda.

Habló de los proyectos que tiene en mente el oficialismo logrando una mayoría, “si queremos seguir teniendo una justicia independiente, que no sea reformada a gusto y placer de los de turno para garantizar impunidad, debemos comprometernos con esto.

“Desde Formosa el mejor aporte que podemos hacer es enviar al Congreso Nacional personas que defiendan los valores democráticos, y la opción es Carbajal que demuestra hace tiempo una conducta en ese sentido”, señaló.

“Necesitamos ponerle freno a los desbordes autoritarios y seguir peleando por una Formosa libre, más justa y democrática, por eso es que no se trata de una elección más, sino una de las más importantes de los últimos tiempos”.

“Queremos que los jóvenes sean parte, que se involucren y ayuden a la conciencia de pares y círculo íntimo, solamente con este compromiso vamos a llegar a este objetivo”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print