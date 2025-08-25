Juan Carlos Amarilla denuncia al PJ por violar el inicio legal de la campaña electoral

El diputado provincial de la UCR, Juan Carlos Amarilla, denunció públicamente al Partido Justicialista (PJ) por haber iniciado su campaña electoral antes del plazo legal establecido en el Código Electoral Nacional, aludiendo a una maniobra para obtener ventaja política en la carrera hacia las elecciones nacionales.

“Otra vez, tratando de sacar una ventaja por sobre el resto, el Partido Justicialista sale a hacer propaganda de sus candidatos a diputados nacionales antes del inicio del período fijado por la ley electoral”, expresó Amarilla.

Según indicó el legislador radical, el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional establece con claridad que la campaña electoral puede comenzar 60 días antes de la fecha de los comicios, lo cual fue ratificado por la Cámara Nacional Electoral en su cronograma oficial, fijando el inicio para el 27 de agosto.

“Como todos hemos podido ver, ya están todos los carteles del PJ en la calle exhibiendo a sus candidatos. Es una ventaja totalmente innecesaria y atentatoria contra la normativa vigente”, advirtió Amarilla.

Ante esta situación, el diputado formuló un pedido público al Juzgado Federal con competencia electoral en Formosa para que ordene el retiro inmediato de los carteles proselitistas colocados por el oficialismo.

“La ley está para ser cumplida. Si vamos a tratar los plazos electorales como si fueran optativos, nunca vamos a tener un mejor proceso electoral. Las condiciones que fija un cronograma hay que cumplirlas estrictamente”, concluyó.

Amarilla sostuvo que la igualdad de condiciones entre los distintos espacios políticos debe garantizarse desde el primer momento del proceso electoral, y pidió al Poder Judicial que actúe con firmeza para evitar precedentes que pongan en riesgo la transparencia de las campañas.