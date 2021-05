Juan Carlos Amarilla: “El Gobierno de Insfrán sigue eligiendo el camino de la confrontación”

Compartir

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Amarilla rechazó las expresiones del gobierno provincial que “una vez más elige ir por el camino de la confrontación, echar culpa a los demás, y mediante su prensa propagandística oficial burlarse descaradamente de los que habiéndose manifestado por la libertad de los formoseños hace tres meses les tocó pagarlo con su vida. Hablamos concretamente del fallecimiento del joven médico veterinario Gerardo Malich a quien se atacó artera y cobardemente a horas de su fallecimiento desde un portal ultra oficialista y mostrando una foto de que marchó en enero de este año”.

Vocero del gobierno

“La misma desubicada actitud tuvo el vocero del gobierno de Gildo Insfrán el Ministro de Gobierno -de quien he pedido reiteradamente lo echen del cargo por incompetente e irresponsable- al afirmar que la actualidad epidemiológica de la provincia es ‘por aquellos militantes de la anticuarentena, inventores de situaciones para salir a las calles a reclamar, aquellos que nos intentaron demostrar que las medidas eran erradas, estamos sufriendo las consecuencias”, afirmó Amarilla.

“Son ellos los que

deben pedir disculpas”

Seguidamente, el legislador provincial expuso que “lo mismo pudo verse en expresiones del presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados sugiriendo que deberíamos ‘pedir perdón’ por los contagios y muertos por coronavirus. Eso es vil, bajo y ruin. Antes de dedicarse a endilgar responsabilidades a la oposición, cuando los únicos culpables son los oficialistas, debería revisar sus propias actuaciones ya que es el responsable junto a su bloque y el Vicegobernador de la provincia de la parálisis absoluta de la legislatura provincial y de la constante transferencia de nuestras propias facultades al gobernador de la provincia, los cuales están prohibidas por la constitución nacional y Provincial”.

“Son ellos los que tienen que pedir disculpas a la sociedad formoseña”, remarcó.

Comportamiento responsable

Asimismo, el diputado radical puso de relieve que “estas temerarias expresiones de altos funcionarios oficialistas se dan, a días de haberse presentado propuestas concretas de la oposición para superar la actual coyuntura”.

Agregó que “vale hacer recordar al gobierno de Gildo Insfrán, que siempre hemos tenido un comportamiento absolutamente responsable frente a la pandemia y principalmente a sus efectos sobre la salud y la economía, de tal suerte, abundaron las presentaciones de escritos con propuestas que nunca fueron respondidas y mucho menos aplicadas”.

Conflictividad social evitable

A modo de reflexión el mismo indicó que “si desde el gobierno provincial se hubieran resuelto a tiempo los problemas que se iban a presentar, y que hemos advertido, no hubiéramos tenido el grado de conflictividad social que fueron presentándose, no ‘inventando problemas’ como dijo el Ministro de Gobierno, sino por decisiones unilaterales e inconsultas del gobierno provincial, por el encierro obligatorio, el confinamiento sin sentido de sanos y enfermos, el cierre de límites interprovinciales, el bloqueo absoluto de la Ciudad de Clorinda, cierre de miles de comercios y pérdidas de miles de empleos privados. Sin clases presenciales aun cuando no había casos de contagio; las vacunas que no llegaron en tiempo y forma. Ese es el saldo del que el gobierno provincial no habla”.

Responsabilidad

institucional

como opositores

“En ese marco, de responsabilidad institucional como opositores no nos quedamos tranquilos”, dijo Amarilla, y añadió que “salimos a la calle contra las políticas de violaciones sistemáticas de derechos humanos protagonizados por el gobierno provincial, como siempre hemos sido en toda nuestra historia, está en nuestra esencia. Pero también fuimos a la justicia federal y nos dieron la razón reiteradamente y en todas las instancias. Hoy, antes de llamarnos anti cuarentena deberían pensar que el encierro durante un año debió ser tomado como una oportunidad para preparar el sistema sanitario. No lo hicieron y de esto también son ellos los que deberían pedir disculpas”.

Decisiones mal

tomadas e improvisadas

“Para los seiscientos mil formoseños, sólo presentaron unas cien camas, equipadas con la tecnología necesaria. ¿Dónde fueron a parar los millones de pesos que vinieron de la nación y los que se afectaron a este fin desde los recursos provinciales?”, se interrogó el legislador.

“Nos quieren responsabilizar por decisiones políticas mal tomadas e improvisadas cuando sólo ellos tuvieron el manejo absoluto del dinero público sin control de ningún organismo”, lanzó.

Como un verdadero relato esquizofrénico el mencionado funcionario habla de “compromiso ciudadano y la solidaridad de la comunidad”. “Quién querría tomar enserio lo que dice el gobierno provincial, cuando un día recibe a un referente de la oposición y al otro día sigue con la delirante idea de querer hacernos responsables de situaciones que nunca debieron pasar si la política sanitaria se preparaba desde lo técnico, humano y tecnológico en cantidad y calidad adecuada y no se violaran descaradamente los derechos humanos”, finalizó diciendo Amarilla.

