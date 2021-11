Juan Carlos Amarilla: «El Presupuesto 2022 tiene un cúmulo interminable de superpoderes»

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial Juan Carlos Amarilla, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego de la cuarta sesión ordinaria del año que se realizó el jueves y aseveró que no acompañaron la aprobación del Presupuesto provincial 2022 porque «tiene un cúmulo interminable de superpoderes».

El funcionario lamentó que a poco de que termine el año, recién hayan tenido cuatro sesiones en la Legislatura. “Debería darnos vergüenza a todos, es lo que de alguna manera dejé entrever el jueves cuando a la hora de intervenir dije que volvemos a vernos las caras, no está muy bien justificado por qué no nos vimos antes, en verdad que debimos haber retomado las sesiones hace muchísimo tiempo, no hay pretexto alguno, en mi caso llegué a pedir por escrito por el regreso a sesionar”, dijo y explicó que “parece que pesó más la campaña que la propia pandemia porque había una solución, a pesar de la pandemia se podía sesionar pero eso no pasó”.

Detalló que en la acalorada sesión del jueves “se tocaron varios puntos, en primer lugar nos entregaron como siempre 24 horas antes un presupuesto que tiene 1400 hojas y estudiar razonablemente un presupuesto lleva mucho más tiempo que eso, pero a pesar de ello fuimos a plantear nuestras cosas, lógicamente lo que hicimos ver es que este presupuesto es difícil de aprobar porque contiene un cúmulo interminable de superpoderes, de delegaciones al poder ejecutivo, es decir que el gobernador puede hacer lo que quiera con el presupuesto”, advirtió.

“Puede reasignar como el quiere las partidas, puede tomar deuda, endeudarnos a todos los formoseños sin que le dé participación a la Legislatura lo cual es un contrasentido con lo que es el sistema democratico republicano, ese tipo de compromisos que hacen al cuidado del erario público sólo está reservado a las cámaras porque se supone que un cuerpo colegiado representa mayores garantías desde el punto de vista republicano a los efectos de control y no descartó en una única persona porque las facultades discrecionales se desembocan en hechos de corrupción claramente, por eso hay que evitar ese tipo de delegaciones”, acotó.

“La delegación como es susceptible de presentaciones judiciales, exige el dos tercios, y más si contiene tributos, en este caso hay facultades referidas al tema, es una cuestión compleja.Por ejemplo el Ministerio de la Producción en Formosa tiene 2.400 millones de pesos de presupuesto, pero el Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo tiene 3.075 millones , es un ministerio que no sabemos muy bien qué hace, tiene más presupuesto que el de Producción, esto lo plantee como un motivo importante de porqué uno no puede llegar a coincidir y después Formosa sigue contribuyendo con el 7,51% en su propio gasto, esto significa que Formosa ni siquiera llega al 10% en cuanto a la recaudación propia, lo que señala en definitiva la poca o nula actividad privada que tenemos”, detalló Amarilla.

En ese marco aseveró que de los 244 mil millones de pesos de presupuesto provincial, apenas el 7,5% son recursos de la provincia, “otra cuestión fundamental es que nos ocultan la verdadera cantidad de empleados públicos, en el presupuesto dice 13 mil empleados públicos en planta permanente y 18 mil empleados contratados, pero acá hay más de 100 mil empleados públicos y lo sabemos con el monotributo porque en realidad si miramos de manera tajante es una situación ideal en cuanto al gasto de empleados públicos pero todos sabemos que no es así, que esto se extiende más allá y también la observación, tendríamos que tener más empleados públicos en planta permanente y no contratados, sin embargo acá tenemos 18 mil contratados que son los que están blanqueados, si hay más contratados que en planta permanente se aseguran mayor dependencia política, eso me parece que es lo que hay que cambiar. En Formosa de acuerdo a este presupuesto supera la cantidad de personas en planta permanente”.

“También el Hospital de Alta Complejidad pasa por esta misma situación; tiene 121 millones de pesos dedicados al tema personal, el Instituto de Investigación y Prevención de Adicciones que fue creado hace unos años tiene 148 millones de pesos, es decir, tiene más presupuesto que el hospital y para la razón es muy sencilla; porque el hospital en su mayor parte canaliza las contrataciones a través del monotributo, esto es parte del modelo que es mayor dependencia”.

“La Defensoría del Pueblo de Formosa tiene 117 millones de pesos para gastar en personal, en una palabra dispone de más de 9 millones de pesos por mes, realmente es un presupuesto altísimo para lo que hace este organismo, es una barbaridad de dinero, una locura y los gremios frente a esto no dicen nada, tenemos personal contratado de manera irregular en todos lados pero los gremios no hacen nada”, denunció.

“Desde el año 2001 está el señor Gialluca frente al cargo, son 20 años frente a la Defensoría y el gobierno dijo estar muy conforme con su designación, los que no estamos contentos somos los que no formamos parte del gobierno y la gente tampoco. Tiene dos pedidos de juicio político, el jueves hicimos una nueva presentación y vamos a insistir porque reúne todos los requisitos, hemos firmado con el diputado Ramirez, vamos a continuar en ese camino”, aseveró al finalizar.

Compartir

Linkedin Print