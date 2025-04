Juan Carlos Amarilla insta a la unidad opositora de cara a las elecciones del 29 de junio en Formosa

Con el anuncio del desdoblamiento electoral para el próximo 29 de junio, realizado por el gobernador Gildo Insfrán, se acelera el calendario político en la provincia. La convocatoria incluye no sólo la elección de diputados provinciales y concejales de los diferentes municipios, sino también la conformación de una Convención Constituyente, lo que amplifica la relevancia del escenario electoral.

En este contexto, el diputado provincial de la UCR, Juan Carlos Amarilla, llamó a la reflexión y a la madurez política de todos los espacios opositores para lograr una oferta electoral unificada y sólida.

“Atento a la trascendencia de esta convocatoria, insto a todos los partidos a pensar en Formosa. A no priorizar las apetencias personales, sino a poner a la provincia y a los formoseños a la cabeza de cualquier armado político”, expresó Amarilla.

Con fuertes críticas hacia la fragmentación de la oposición, el legislador radical remarcó que la única manera de competir con el oficialismo es mediante un frente amplio y estratégico que utilice inteligentemente la ley de lemas.

“A este frente se lo derrota con otro frente. Uno inteligente, con las mejores figuras, renovando la oferta, pero también utilizando la ley de lemas de manera táctica. Si no se puede lograr una lista única de constituyentes o de diputados, al menos que todas las listas compitan dentro del mismo lema. De lo contrario, se le regala el triunfo a Insfrán”, advirtió.

Amarilla también lamentó declaraciones recientes de una legisladora que planteó la creación de un frente sin el radicalismo: “Leí con tristeza que alguien que hasta hace poco pedía unidad opositora ahora quiera dejar afuera a la UCR. Eso es entregarle la elección al oficialismo, aunque digan lo contrario”.

La Constitución

como eje del debate

Otro punto clave para el diputado es la necesidad de una verdadera defensa de la Constitución provincial, que considera ha sido utilizada “para eternizar a un elenco gobernante”.

“La Constitución debe ser una carta duradera, no acomodada a cada proceso electoral. Defender a los formoseños es defender su Constitución. Pero para eso necesitamos los números, necesitamos que la gente nos dé una mano en las urnas”, sostuvo Amarilla.

Renovación y experiencia:

la apuesta del radicalismo

En relación a las críticas por la presencia de figuras históricas dentro del partido, Amarilla defendió el proceso de renovación de la UCR en la Legislatura provincial.

“De los cinco diputados radicales, solo yo estoy en mi segundo mandato, que además es el último. Lo anuncié públicamente: no buscaré una tercera reelección. En dos años y siete meses dejaré mi banca y seguiré colaborando desde el llano, cumpliendo con mi palabra”, explicó.

También hizo hincapié en la necesidad de valorar la experiencia parlamentaria: “No se puede pedir renovación y al mismo tiempo criticar el continuismo mientras se avala legislativamente. La experiencia es clave en cualquier sistema democrático consolidado, como lo demuestra el mundo”.

Un mensaje claro:

unidad o derrota

Amarilla cerró su mensaje con un llamado a la responsabilidad y al trabajo conjunto: “Este es un momento difícil. No hay pretexto que valga para explicarle a los formoseños por qué se va dividido. Hay que estirar todos juntos el carro. Vamos a insistir y haremos todos los esfuerzos para lograr un único frente”.