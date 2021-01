Juan Eduardo Lenscak, ex preso político: “Los centros de alojamientos no son centros clandestinos de detención”

Compartir

El titular de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Juan Eduardo Lenscak en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que junto a ex presos políticos entregaron un pronunciamiento al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla donde defienden la política sanitaria de la Provincia “por exitosa” aunque “todo es susceptible a modificaciones”.

“El pronunciamiento de ex presos políticos que hicimos días atrás le acercamos a Pietragalla fundamentalmente para poner blanco sobre negro; creemos que los centros de alojamientos no son centros clandestinos de detención, los que conocemos los dos tenemos autoridad moral para poder decirlo y hacer la apreciación”, comenzó.

Y continuó: “creemos que no hay que tirar la bañera con pico y todo, ahora hay que cambiar las aguas, pero no la política sanitaria provincial que es muy importante y hasta ahora ha dado muestra de que es exitosa, es muy parecida a la que hacen en otros países donde los resultados son análogos”.

Reconoció que “todo es susceptible de modificación y además qué sistema sanitario estuvo preparado para una pandemia”.

Asimismo, Lenscak añadió que “dentro de todo, nuestra provincia tiene los mejores resultados sanitarios y también tiene resultados positivos a nivel económico”.

“Hay que poner las cosas en su lugar y decir que hay cosas que hay que corregir y hay cosas que hay poner límites, no es lo mismo una cosa y otra. Nosotros decimos que hay toda una línea argumental política que atenta contra la política”, aseveró.

Expuso que el Secretario vino a escuchar todas las voces y desde ese punto de vista “nosotros tenemos algo para decir”. “Lo que decimos es que, si quieren hacer denuncias que lo hagan, pero sin entrar en el juego del neoliberalismo que tanto pero tanto daño nos hizo”, finalizó.

