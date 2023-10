Juan Fernando Quintero opinó sobre la final dela Copa Libertadores y dejó un mensaje para Boca

El regreso de Juan Fernando Quintero al fútbol argentino con los colores de Racing Club fue una sorpresa para los hinchas de River Plate. El colombiano arribó para reforzar a la Academia en la Copa Libertadores y tuvo un corto camino hasta caer con Boca Juniors por penales en los cuartos de final. Poco tiempo después de su llegada, los resultados no acompañaron al cuadro de Avellaneda y el volante tuvo que ver cómo Fernando Gago, el técnico que lo sedujo a firmar, renunciaba de su cargo.

“Para mí personalmente fue muy duro. Fue el único que me llamó personalmente y me incentivó a venir. De la nada te encontrás con que al mes se va. Muy triste, pero así es el fútbol. El día de mañana podemos ser nosotros. Agradecerle la oportunidad, desearle lo mejor y que de alguna forma él es el que creó todo lo que se ve hoy”, reveló Juanfer en charla con Directv Sports. Y añadió sobre la actualidad que atraviesa Racing: “Se habla más afuera que dentro del campo y eso no puede pasar. Si la conexión de jugadores, cuerpo técnico, hinchas y dirigentes no va está bien, todo es muy difícil”.

Por otro lado, se detuvo a hablar de la final de Libertadores que Boca Juniors disputará el próximo sábado 4 de noviembre frente a Fluminense. “Como hincha del buen fútbol, yo le deseo lo mejor. Siempre respeto la historia de los clubes y la tiene, por eso hoy en día está ahí. En la serie de penaltis nosotros no concretamos y de alguna u otra forma son dignos merecedores. Quiero que sea una buena final, que la disfruten todos y que gane el mejor. Los dos tienen el mérito y hay que aceptarlo. Son cosas que pasan. Que Boca esté en la final de la Copa Libertadores es muy bueno para el fútbol argentino. Es el que está marcando la diferencia”, opinó el colombiano.

Además, explicó en qué quedó su relación con el Millonario: “Creo que lo que hice con River ya está. Dejé excelentes amistades y amigos. Soy un hincha más, como siempre he dicho. Pero creo que mi ciclo ya está cumplido en River. Siempre voy a estar ligado por todo lo que vivimos juntos, no sé si en un futuro estaré desde otra posición, pero tengo una muy buena relación con el presidente y gente del club. Eso me deja las puertas abiertas para un futuro. Como jugador ya cumplí un ciclo y les deseo lo mejor. Voy a estar apoyando desde donde me toque”.

Desde su arribo a la Academia, Quintero disputó un total de 736 minutos con la camiseta celeste y blanca donde anotó dos goles: uno a Tigre y otro a Estudiantes de La Plata. Además, sumó 117′ en la serie contra Boca Juniors por la Libertadores que desembocó en la eliminación en el Cilindro a causa de la definición por penales.

Con contrato hasta fines de 2026, el colombiano concluyó poniéndole interrogantes a su continuidad. “Yo no sé si la tengo asegurada, yo vivo mi presente. Es extraña la situación de que no se sabe quién va a venir y se especula con un nuevo entrenador todos los días. Cada tres o cuatro días me llama mi familia para decirme ‘viene este’ o ‘viene el otro’. Es algo extraño, se especulan muchas cosas”, concluyó.