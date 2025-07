Juan Martín Del Potro vuelve al US Open

Por segundo año consecutivo, el argentino formará parte de la Semana de la Afición del Abierto de Estados Unidos. También se sumarán a los partidos de exhibición figuras como Coco Gauff, Venus Williams, Andre Agassi, Andy Roddick y John McEnroe.

Luego de haberse despedido oficialmente del tenis el año pasado en un partido exhibición con Novak Djokovic en el Estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, Juan Martín Del Potro volverá al US Open, donde ganó uno de los títulos más importantes de su carrera en 2009. Al igual que lo hizo el año pasado, el argentino participará del Starts of the Open (Semana de la Afición del Abierto de Estados Unidos) junto a otras estrellas internacionales del mundo del tenis en la previa del torneo. En agosto pasado participó de la semana de exhibición junto a Gabriela Sabatini. La dupla albiceleste venció al local Andy Roddick y a la danesa Caroline Wozniacki.

Además de Del Potro, este año dirán presente en Flushing Meadows los locales Coco Gauff, Venus Williams, Andre Agassi, Andy Roddick, John McEnroe y el brasileño Joao Fonseca, entre otras estrellas que aún no fueron confirmadas.

Los encuentros amistosos se disputarán desde el 21 de agosto a partir de las 20 horas y las entradas ya están a la venta. Los valores oscilan entre los 32 y los 140 dólares. Además, esa semana también se podrán ver partidos de clasificación y los entrenamientos de los jugadores confirmados para el cuadro principal. La organización adelantó que parte de la recaudación de estos partidos estará destinada a la Fundación de la Asociación Tenis de los Estados Unidos, un organismo benéfico de la USTA, que ofrece programas de tenis y educativos a comunidades de bajos recursos.

Antes de su presentación en el Starts of the Open, el tandilense jugará el sábado 19 de julio una exhibición con el extenista local Nicolás Lapentti en el Guayaquil Tenis Club (Sede Anexo). Además, se espera por la presencia del extenista brasileño Gustavo Kuerten.

Juan Martín Del Potro, una de las máximas figuras de la historia del tenis argentino, fue campeón en el US Open tras vencer en la final a Roger Federer, que había ganado el torneo cinco veces de manera consecutiva previamente. Entre los títulos que logró a lo largo de su carrera también se destacan la obtención de la Copa Davis en 2016 y las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de bronce en Londres 2012. En 2022 se despidió del tenis profesional luego luchar durante años con una lesión crónica en la rodilla derecha.

Campeonato de Dobles

Mixtos: el torneo más

esperado antes del US Open

En los días previos al último Grand Slam del año, que se jugará entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre, las principales figuras del circuito se enfrentarán en el Campeonato Abierto de Estados Unidos de Dobles Mixtos, que se llevará a cabo en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA. El equipo ganador se llevará un millón de dólares en premios.

Por el momento los equipos confirmados presentan nombres muy importantes. Jugarán las siguientes duplas: Emma Navarro y Jannik Sinner. Zheng Qinwen y Jack Draper. Jessica Pegula y Tommy Paul. Jazmín Paolini y Lorenzo Musetti. Elena Rybakina y Taylor Fritz. Mirra Andreeva y Daniil Medvedev. Madison Keys y Frances Tiafoe. Aryna Sabalenka y Grigor Dimitrov. Iga Swiatek y Casper Ruud. Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas. Emma Raducanu y Carlos Alcaraz. Belinda Bencic y Alexander Zverev. Olga Danilovic y Novak Djokovic. Taylor Townsend y Ben Shelton. Sara Errani y Andrea Vavassori. Naomi Osaka y Nick Kyrgios.