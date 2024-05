Juan Ponce de León contó por qué decidió abandonar Verano del ’98 en pleno éxito

La pantalla argentina vivió un verdadero auge a finales de los años 90 con el estreno de Verano del ‘98 en Telefe, una serie juvenil creada por Cris Morena que catapultó a diversas figuras adolescentes, algunas de las cuales continúan destacando tanto en la pantalla chica como en la grande. Sin embargo, a pesar del éxito, la serie no estuvo exenta de controversias y polémicas, a 24 años desde su estreno.

La trama giraba en torno a un grupo de jóvenes residentes en Costa Esperanza, enfrentando las típicas problemáticas de la adolescencia, como romances, conflictos familiares, amistades y traiciones, dudas vocacionales, enfermedades y hasta partidas de seres queridos eran algunas de las temáticas que los personajes atravesaban. Durante tres temporadas, la serie cautivó a la audiencia, dejando una marca imborrable en toda una generación.

Nombres como Nahuel Mutti, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Tomás y Dolores Fonzi, Juan Ponce de León, Nancy Dupláa y Fernán Mirás se convirtieron en los rostros emblemáticos del elenco protagónico, llevando consigo el fervor de la época. Uno de los personajes más recordados fue el de Juan Herrera, interpretado por Juan Ponce de León, quien aportó un toque musical a la historia con la popular canción “Nada nos puede pasar”, además de conquistar el corazón del público con sus andanzas.

Sin embargo, tras la segunda temporada, Juan decidió abandonar el proyecto, revelando recientemente el motivo detrás de su partida. A través de una publicación en Instagram, compartió escenas que evidenciaban el uso de un lenguaje inapropiado y la exploración de temas sensibles como la homosexualidad en los guiones de la serie. Aunque reconoció que la ficción no era un programa educativo, señaló que esta fue una de las razones que lo llevaron a renunciar.

Juan aclaró que, si bien la serie reflejaba la realidad de la época, también transmitía mensajes positivos. Con esto, zanjó una de las especulaciones que rodearon a la novela durante años y dejó en claro su posición respecto a los diálogos de la serie.

“Los guionistas muy picantes, ¿no?”, manifestó el actor junto a una toma en la que pueden apreciarse escenas de insultos y discriminación. “Recuerden que era una ficción a las 22, no un programa educativo. Igualmente una de las razones de mi renuncia fueron los guiones”, blanqueó Ponce de León.

Rápidamente llegaron las respuestas de los usuarios. Uno de ellos le preguntó los motivos por los cuales no se fue apenas notó todo este tipo de situaciones. Ante ello, el actor sostuvo: “Lo hice cuando pude por contrato”. Para cerrar, indicó: “Reflejaba lo que pasaba en esa época. Este es un clip de lo que fueron 600 capítulos. También se daban buenos mensajes…”.

Hoy en día, el actor se encuentra alejado de la pantalla chica, pero continúa su carrera en la música, un camino que comenzó en la icónica novela. Verano del ‘98 no solo marcó un hito en la televisión argentina, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que sigue siendo recordado con cariño por muchos.

La telenovela, ideada por Cris Morena, fue producida por Guillermo Pendino y Gustavo Marra, dirigida por un equipo compuesto por Carlos Luna, Gustavo Luppi, Federico Palazzo y Daniel Aguirre, y escrita por un conjunto de talentosos guionistas. Su estreno el 26 de enero de 1998 marcó el inicio de un fenómeno que perduró hasta el 17 de noviembre de 2000, con un total de 679 capítulos. Lo que inicialmente se pensó como una telenovela para cubrir la programación de verano, se transformó en un éxito sin precedentes que logró mantenerse en el aire durante tres años consecutivos.