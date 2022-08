Juan Zabaleta: «Vamos a ser implacables con quienes deformen los objetivos del Potenciar Trabajo»

Compartir

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dijo en San Juan que su gestión será «implacable con quienes deformen los objetivos» del programa Potenciar Trabajo, y volvió a aclarar que quienes «no estudien ni trabajen ni colaboren con una unidad de gestión, se les va a dar de baja el plan» en función de los resultados de la auditoría que comenzará esta semana.

Acompañado por el gobernador Sergio Uñac, Zabaleta encabezó el lanzamiento de las auditorias de certificación del Potenciar Trabajo, y además presentó el Programa Vincular, de apoyo a los empresarios que tienen trabajadores con planes y visitó un aula de capacitación en Informática en la provincia.

«Queremos ser transparentes y mostrar en qué gasta el Estado sus aportes. Queremos que todos sepan adonde se invierte y cómo se dirigen los recursos. Vamos a transparentar, ordenar y garantizar que cada beneficiario pueda ir en camino al empleo registrado. Vamos a ver a todos los beneficiarios para saber que están haciendo», dijo sobre la auditoría que realizarán estudiantes de universidades nacionales.

«Con convenios con los gobiernos y las universidades, vamos a entrevistar a alrededor de 10 mil beneficiarios por día en una auditoria, certificación y evaluación de lo que representa el programa. Quienes no cumplan con los requisitos, se las va a dar de baja el plan», reiteró.

Mesa de trabajo

Durante la realización de una mesa de trabajo con empresas y sindicatos locales en el Centro Cívico de la provincia, Zabaleta explicó: «Tenemos vigente un decreto que busca tener más empleo registrado a través de un programa con beneficios que se llama Puente al Empleo que reduce al 100 por ciento las cargas patronales a quienes contraten a un beneficiario de Potenciar Trabajo y que ese monto que reciben, sea parte del salario por un año».

El funcionario sostuvo que el que dirige «es el ministerio del cuidado que trabajamos todos los días por poner a los argentinos en la línea de largada de una vida mejor», y agregó: «Somos un gobierno que capacita, que convoca y que se sienta en una mesa con cámaras empresarias, con sindicatos y actores sociales para que el país crezca y sea mejor para todos».

«Yo les digo a cada beneficiario que no están obligados a poner plata en ningún lado, ni están obligados a movilizarse, porque este es un programa que nace para vincularlo al empleo, para fortalecer las tareas que vienen llevando adelante y que desde el ministerio también queremos cuidar al beneficiario y darle la oportunidad de trabajar», añadió Zabaleta.

Explicó asimismo que en las mesas de trabajo con empresas y sindicatos «vemos claramente quienes son los aliados con los que vamos a recuperar definitivamente a la Argentina».

En declaraciones formuladas a Radio 10, el ministro afirmó que se debe «trabajar» para que «cada beneficiario esté contenido» en este programa.

«Hay que incorporar a beneficiarios del Potenciar Trabajo capacitados, que puedan tener empleo», subrayó Zabaleta y afirmó haberse reunido con «cámaras empresariales y con la Confederación General de Trabajadores (CGT)» en el marco de traspasos de «planes sociales a empleo formal».

En esa línea, el ministro hizo un contrapunto entre la política que realiza su cartera y la que lleva adelante el Gobierno porteño con su programa Ciudadanía Porteña.

«Hay 28 mil familias que reciben ese plan, vayamos a la casa y preguntemos por qué no van al colegio», indicó Zabaleta en alusión a la reciente decisión del Gobierno porteño de dar de baja a familias que no puedan certificar la regularidad escolar de sus hijos.

En ese sentido, el titular de Desarrollo social propuso: «Lo que habría que hacer es lo que vamos a hacer nosotros en operativos de trabajo de alrededor de 10 mil beneficiarios. Yendo cuerpo a cuerpo a ver qué necesitan, cómo se sienten y qué les hace falta».

En su visita a la provincia, Zabaleta firmó también un convenio con la Provincia respecto a la implementación de los programas Abrazar y Vincular, así como la Diplomatura en Cuidados.

Luego, el ministro visitará el Colegio Don Bosco donde se dan cursos de capacitación de operador de informática para la administración y gestión a través del programa de ATM a cargo de la Dirección de educación técnica del Ministerio de Educación.

Además firmará un acta de intención con la Universidad Nacional de San Juan para la ejecución de las Auditorias de Certificación del Programa Potenciar Trabajo y participará del Ciclo de Formación Dirigencial en la sede del Partido Justicialista local.

