Juana Tinelli deslumbró vestida de novia en una producción junto a Benicio Gravier

Marcelo Tinelli vivió una jornada cargada de emoción al ver a su hija, Juana, protagonizar una campaña de modas vestida de novia. La imagen de la modelo luciendo un vestido blanco y velo en un entorno natural fue compartida por el conductor en sus redes sociales con un mensaje directo: “Mi hija haciendo una campaña vestida de novia, y no puedo no emocionarme. Te amo”. La publicación pone de relieve la cercanía y el orgullo del conductor hacia su hija, quien se encuentra atravesando un destacado presente en el mundo de la moda.

Juana posó junto a Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, que viene creciendo en el trabajo en el que su madre fue top mundial. Durante el proceso de producción, contó con el acompañamiento del estilista Mauro de Brito, quien compartió una fotografía tomada frente a un espejo, mostrando parte del trabajo detrás de escena.

En la imagen se observa a la modelo con un vestido blanco de satén, lista para la sesión, mientras el estilista la acompaña, lo que refleja la complicidad y el lazo de amistad que los une. El mensaje “Te amo amiga” acompaña la publicación, sumando una nota afectiva a la experiencia profesional.

No faltaron los momentos espontáneos durante la larga jornada de trabajo. Y para dejarlo en claro, compartió otro retrato en el que, aún vestida de novia, toma un receso y se muestra comiendo de un pote rojo con tenedor de plástico, sentada en un banco al aire libre y rodeada de naturaleza y detalles arquitectónicos de una vivienda de ladrillo.

Esta escena aporta una mirada honesta y auténtica al detrás de escena de la campaña, y enfatiza la naturalidad y frescura con la que la modelo encara cada parte de su carrera profesional.

La serie de imágenes difundidas y los mensajes publicados por los protagonistas dan cuenta del clima afectuoso y cercano que se vivió en la producción, así como del orgullo familiar y la complicidad profesional que acompañaron a Juana Tinelli en su más reciente campaña de moda.

De hecho, entre los comentarios no faltó el de Milett Figueroa, pareja de Marcelo Tinelli, quien no dudó en acompañar el posteo con un emoji de una cara con los ojos suplantados por dos corazones. “Elegante y hermosa”, o incluso “ojalá no se arruine con tatuajes”, son algunos de los comentarios que pudieron leerse.

Esa última expresión de una de sus seguidoras tiene su correlato en lo ocurrido la semana pasada, cuando la joven, luego de confirmar su separación de Camilo Castagnola y compartir su angustia a través de un video en el que se la veía llorando, reveló la profunda frase que se tatuó. Sin embargo, más allá de las palabras, la influencer sorprendió al mostrar la zona íntima de su cuerpo donde eligió escribirla.

Mientras posaba parada frente a un espejo, la joven tomó su celular y compartió con sus casi tres millones de seguidores su nuevo tatuaje. Para ello decidió bajarse su jean y mostrar la frase que había plasmado debajo de su cintura. En la imagen, Juanita solo lucía un top negro junto a su ropa interior.

Aún así, como la imagen no estaba clara, la joven procedió a subir una nueva foto y a dar más detalles de la frase. Para eso se recostó sobre un sillón, deslizó su jean y mostró su cadera. “Más fuerte que yo”, escribió la hija de Marcelo Tinelli, en inglés, para agregar claridad a su tatuaje.