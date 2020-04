Juana Viale: «A veces me olvido de que estoy en el programa de mi abuela»

Compartir

Linkedin Print

La actriz, que sigue reemplazando a Mirtha Legrand en sus programas, hizo una revelación con mucho humor al presentar su look.

Juana Viale continúa reemplazando a Mirtha Legrand en los dos programas que conduce por El Trece y se la nota cada vez más desenvuelta. Se lo ha dicho su propia abuela: está haciendo un gran papel. “Lo estás haciendo maravillosamente bien”, fueron, precisamente, las palabras de la diva. Este sábado, en La Noche de Mirtha, la actriz recibió a cuatro invitados para una emisión dedicada exclusivamente a la pandemia del coronavirus: el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el Presidente de la Cruz Roja Argentina, Sergio Tipping, y los periodistas Claudio Rígoli y Francisco Jueguen.

Al inicio del envío, tal como hace su abuela en todas las emisiones de sus ciclos, Juana ingresó al estudio y recibió los aplausos de todos los presentes en el estudio. “Buenas noches, gracias a todos por acompañarme una noche más acá. Mientras esté el coronavirus estoy yo. Así que vamos a decidir quién se queda: el corona o yo”, dijo, intentando aportar una cuota de humor. Cada vez con más confianza en la histórica mesa de Mirtha.

Pero esa confianza a veces puede jugar en contra en televisión. Algo así le sucedió a la actriz unos segundos después, cuando presentó su impecable look ante las cámaras. “Quiero agradecer nuevamente a Javi Saiach que ni sé cómo hace honestamente, porque es ‘sale el programa, venite’; ‘bueno te mando (el vestido)’… Y así fue que me hizo este vestido hermoso. No sé describir las telas, pero es divina y tiene cola de sirena, que me encanta”, comenzó con la presentación.

Luego, al referirse a la bijouterie, realizó una confesión íntima de la que rápidamente se arrepintió: “Las joyas de Jean Pierre, que son también hermosas… Estas las uso desnuda en casa. ¡No, chiste! ¡Cualquiera!”

Entre risas, un tanto avergonzada por el comentario, reveló: “Me olvido de que estoy en el programa de mi abuela a veces”. Y luego siguió, como si nada hubiese ocurrido: “Uno piensa que se relaja y ya está. Pero sigo nerviosa: es parte de este circo”.

En uno de sus almuerzos dominicales, Mirtha salió al aire en el programa conducido por su nieta, y le dijo: “Te quería saludar, mandarte un beso enorme y darte las gracias por tu trabajo, que me dijeron que lo estás haciendo maravillosamente bien”.

Y habló sobre cómo pasa sus días cumpliendo la cuarentena obligatoria en su departamento: “Estoy en casa, estoy encerrada. Yo decidí ausentarme por un tiempo, por solidaridad y por mí misma, es una decisión personal. Yo estoy bastante asustada te cuento, me asusta lo que está pasando, esta pandemia, es preocupante. Así que tenemos que cumplir lo que nos indican, no salir de la casa, todos los argentinos ya sabemos. Lavarnos las manos, poner alcohol en gel en todos lados donde podamos y calmarse, no entrar en pánico, que es lo peor que puede haber”.

Mirtha tiene 93 años y forma parte del grupo de riesgo de personas adultas que deben quedarse en sus casas realizando una cuarentena de manera preventiva. Es por eso que decidió recluirse en su casa desde que apareció el primer infectado con coronavirus en la Argentina. “Yo estoy muy preocupada. Mi médico me dijo que tenga cuidado y evite el contacto con la gente que haya estado en Europa”, había dicho la diva a Teleshow en la víspera a su regreso a la televisión.