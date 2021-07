Juana Viale abrió su programa con una reflexión acerca de la situación de Cuba

Compartir

Linkedin Print

La nieta de Mirtha Legrand apoyó públicamente las manifestándose a favor de las protestas contra Miguel Díaz Canel

Con La vida es un carnaval, de Celia Cruz, Juana Viale abrió la edición de sábado –en su horario habitual de las 21.30– de La Noche de Mirtha, el programa de su abuela. Alegre y a tono con la música, arrancó la presentación de su programa celebrando el fenómeno que se da alrededor del futbol. “La empatía… La desaparición de bandos políticos. Nos volvemos argentinos. La celeste y blanca más poderosa que nunca”, exclamó la actriz sobre la victoria de la Selección Argentina frente a Brasil. “Que bueno todo lo que nos pasó en la Copa América. Se vivió una fiesta por un rato. Un poco de paz a esta Argentina y mundo tan dolorosos de los últimos años”, agregó y aquello era apenas el preámbulo de lo que quería decir.

Porque antes de pasar a lucir en detalle su vestido tornasolado de Gino Bogani, Juana manifestó: “Con esto quiero decir que entré con la gran Celia Cruz para hacer homenaje y en solidaridad con el pueblo cubano, que se manifestaron, gracias a la solidaridad del pueblo. Salieron a las calles. ‘Patria y vida’. Hablaba de las históricas manifestaciones ocurridas en los últimos días en Cuba, para expresar el descontento de la sociedad frente al régimen castrista que gobierna Miguel Díaz Canel. “Toda mi solidaridad con todo el pueblo cubano. No hay que callarse. Hay que salir. Hay que manifestarse. Y hay que cortar con la dictadura”, exclamó. Para luego agregar: “Muchísimas gracias a la gran Celia Cruz que a través de la música, como tantos otros artistas con sus letras, nos dejan la historia de un país”.

A principios de año, en charla con Teleshow, Juana había hablado de sus ganas de recibir al presidente. “Me gustaría tenerlo a Alberto, a Mauricio (Macri), a (Santiago) Cafiero. Me gustaría tenerlos a todos. Desde Seguridad, Justicia, que se sienten todos. Es importante. Es un programa que me llamó la atención por la magnitud, por dónde se ve, toda la Argentina. Uno dice: “Bueno, Buenos Aires…”, pero Argentina es gigante y por todos los lugares en los que estuve, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, se ve y se escucha. Entonces, y más que estamos en elecciones, es importante que los lleve”.

También entonces, en materia política, había dicho en relación a sus desilusión por no ver una Argentina unida: “Sí, lamentablemente. Cuando Alberto había ganado en la Argentina… Había gente que estaba a favor y en contra de sus pensamientos políticos, pero nos unía otra cosa: un poder de diálogo, un fin. Después aparecieron un montón de imágenes de él abrazado con ciertas personas sin barbijo, sin distanciamiento. Eso generó una distancia, hablando de la gente común, por decirlo de alguna manera. Y empezaron a aparecer un montón de cuestiones ya más políticas, de por qué tomó esta decisión en este momento, ¿es realmente importante ahora? Lamentablemente porque si nos hundimos, nos hundimos todos, y si salimos a flote, salimos a flote todos. Pero la política hace eso de tirar para un solo lado”.

Y se había indignado por el vacunatorio VIP. “Las listas no sirven para nada y menos en esta época donde tiene que prevalecer la solidaridad, el cuidado de uno para cuidar al otro. Hay muchos discursos sobre el “cuidate”, “quedate en casa”, la distancia, que se desmoronan cuando ves esos vacunados VIP, gente joven. No tienen razón de ser. El primo, el amigo, el cuñado… Conozco personas que han fallecido por Covid y decís: “¿Y si ellos hubiesen tenido la vacuna en vez del vacunado VIP?”. Hay una responsabilidad social muy grande. Así como se criticó mucho al surfer al inicio (de la cuarentena) o al que volvió en el barco, ¿qué te puedo decir? Es un desastre la vacunación VIP”, apuntó Juana Viale entonces.

Compartir

Linkedin Print